В «Норникеле» запущен уникальный проект «Цифровой инвестор»

26 апреля 2023 Новости

Уникальный инновационный проект «Цифровой инвестор» запущен в 2023 году в компании «Норникель», сообщает sgnorilsk.ru.

Как рассказала заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева, «Цифровой инвестор» не отменяет традиционные формы вознаграждения – заработную плату и премии, их работники компании будут получать в традиционной денежной форме.

«Цифровой инвестор» – это программа, дающая право работникам на получение денежных выплат – цифрового финансового актива (ЦФА). ЦФА – признаваемый российскими законами финансовый инструмент, использующий преимущества блокчейна.

ЦФА могут быть связаны с реальными активами, например металлами, нефтью или акциями. В случае «Норникеля» это стоимость акции компании, пояснила менеджер.

По ее словам, ЦФА есть у каждого сотрудника «Норникеля» и привязан он не к уровню должности, а к стажу работы. Тем самым компания выражает благодарность сотрудникам за труд и участие, которые они проявляют каждый день в своей профессиональной деятельности.

При стаже работы 1–4 года сотрудник получает 2 ЦФА; 5–9 лет – 4 ЦФА; 10–14 лет – 6 ЦФА; 15–19 лет – 8 ЦФА; более 20 лет – 10 ЦФА.

Майнтокены привязаны к рыночной стоимости акции, которая торгуется на московской бирже. Цена акции напрямую зависит от рынка, а возможная доходность – от стоимости акции в момент ее погашения через пять лет.

Если взять к расчету показатели работников, имеющих стаж от 5 до 9 лет, а это как раз молодая, перспективная прослойка трудовых коллективов, то каждому из них причитается по 4 ЦФА, сообщила Перфильева.

«По состоянию на 31 января 2023 года они бы стоили 60 600 рублей. Если бы этот проект у нас случился в 2022 году, то они бы стоили 87 968 рублей, а в 2018-м всего лишь 46 328 рублей. Это говорит о том, что в любом случае инвестиция выгодная, потому что вы как инвесторы ничем не рискуете, – все необходимые средства для покупки майнтокенов будут переведены на ваши специальные счета компанией», – сказала менеджер.

Специальные счета, на которые компания переведет денежные средства, для покупки майнтокенов, будут привязаны к зарплатным счетам Росбанка. Наличие зарплатного счета в нем – обязательное условие участия в программе «Цифровой инвестор».

Начисленные майнтокены можно увидеть в своем кошельке на платформе «Атомайз».

На сегодняшний день там открыли свои кошельки уж 12 тыс. сотрудников «Норникеля».

Этой программой мы планируем за год охватить порядка 40 тысяч. человек только Норильского дивизиона, сообщила Перфильева.



Алекс Шишло для Rough&Polished



