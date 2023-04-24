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27 марта 2023
В первом квартале производство алмазов компанией De Beers осталось на прежнем уровне
Диверсифицированная группа заявила, что производство стабилизировалось, поскольку запланированная переработка руды с более высоким содержанием алмазов и высокие операционные показатели на большинстве активов были компенсированы запланированным прекращением работ на карьере Венеция (Venetia) в декабре 2022 года, когда рудник начал переход на подземную работу.
В сообщении Anglo American говорится, что производство алмазов компанией De Beers в Ботсване выросло на 12% до 6,9 млн каратов, в основном за счет запланированной обработки руды с более высоким содержанием алмазного сырья и продолжающейся высокой производительности завода на руднике Орапа (Orapa).
Производство в Намибии также выросло на 37% до 600 000 каратов, в основном за счет участия судна Benguela Gem, которое начало добычу в марте 2022 года.
Производство в Канаде увеличилось на 11% до 700 000 каратов, несмотря на незапланированные проблемы с техническим обслуживанием.
Однако добыча в Южной Африке снизилась на 56% до 700 000 каратов.
Рудник Венеция продолжает перерабатывать наземные запасы с низким содержанием алмазов, что приведет к временному снижению уровня производства при переходе на подземные работы.
План производства алмазного сырья De Beers на 2023 год остался неизменным на уровне от 30 до 33 млн каратов в зависимости от торговых условий.
Anglo American сообщила, что продажи алмазов компанией De Beers достигли 9,7 млн каратов на трех торговых сессиях по сравнению с 7,9 млн каратов на двух торговых сессиях в первом квартале 2022 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished