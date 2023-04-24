Эксклюзив

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27 марта 2023

Первая международная выставка IGI D пройдет с 5 по 7 мая в Дубае

26 апреля 2023
Новости
Согласно сообщениям, выставка IGI D Show, которая была первоначально запущена в Индии в 2011 году Международным геммологическим институтом (IGI) из Антверпена, сменила место проведения и в этом году пройдет в Дубае.
Таким образом, первое международное издание популярной IGI D Show пройдет с 5 по 7 мая в Дубае, ОАЭ. На первой международной выставке будет представлено более 100 тыс. моделей ювелирных изделий от 33 производителей. Ожидается, что на выставке свою продукцию представят более 150 известных розничных брендов и сетевых магазинов.
Техмасп Принтер (Tehmasp Printer), президент и управляющий директор IGI India, сказал: «Основой всех выпусков IGI D Show были наводящие на размышления идеи, качественный дизайн и долгосрочные отношения. Международный выпуск — это шаг к интеграции с международными игроками, которые разделяют схожие идеи и видения для всемирного братства».
Генеральный директор IGI Global Роланд Лори (Roland Lorie) добавил: «Будучи глобальной организацией по сертификации, IGI стремится учитывать развивающуюся динамику, которая делает индустрию драгоценных камней и ювелирных изделий такими, какие они есть».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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