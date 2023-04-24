Уникальные полностью платиновые часы Rolex могут быть проданы за 2,2 млн долларов на аукционе MLG

Фото: Monaco Legend Group

Ожидается, что уникальные часы Rolex Yacht-Master, полностью изготовленные из платины и подаренные бывшему генеральному директору Rolex Патрику Хайнигеру (Patrick Heiniger), будут стоить от 1,1 до 2,2 млн долларов США. Часы посвящены аукциону Exclusive Timepieces, проводимому компанией Monaco Legend Group (MLG) в Монте-Карло. Согласно сообщению IDI, циферблат часов оснащен «бриллиантовыми часовыми метками с сапфирами багетной огранки на отметке шесть и девять и сапфиром треугольной огранки у отметки 12». Часы были подарены Патрику Хайнигеру, сменившему своего отца Андре Хайнигера на посту генерального директора в 1992 году, в ознаменование выпуска десятимиллионного хронометра.Согласно Monaco Legend Group, «часы изготовлены из редчайших металлов с невероятным уникальным циферблатом и имеют выдающееся происхождение непосредственно от семьи, которая оставила след в истории компании Rolex».