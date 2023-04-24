Акционеры Eastern Platinum планируют подать судебный иск за неэтичные продажи хрома

Eastern Platinum Limited (EPL), холдинговая компания, занимающаяся добычей полезных ископаемых в ЮАР, столкнулась с серьезным судебным иском со стороны акционеров в связи с неэтичной продажей 100 тыс. метрических тонн хромового концентрата стоимостью в сотни миллионов рандов.

EPL, котирующаяся на фондовых биржах Торонто и Йоханнесбурга, в настоящее время вовлечена в скандал, в результате которого акционеры потребовали всестороннего расследования проблемы.

Источником беспокойства акционеров является предполагаемая неэтичная продажа значительного количества хромового концентрата мажоритарным акционером EPL, китайским бизнесменом Лю Чаньюем (Liu Changyu).

Чаньюй, который взял под свой контроль EPL в 2016 году, а затем увеличил свою долю до 32% в 2021 году, обвиняется в продаже хромового концентрата с убытком.

По словам Ульриха Ру (Ulrich Roux), адвоката, представляющего интересы недовольных акционеров, китайский бизнесмен якобы продавал концентрат хрома по цене 105,11 доллара США за метрическую тонну сухого вещества.

Эта цена значительно ниже (более чем на 50%), чем рыночная цена, составлявшая примерно 213 долларов США за метрическую тонну сухого вещества на момент сделки, что привело к упущенной выгоде компании в миллионы долларов.

Продажа была произведена компанией Great Wall Enterprise, зарегистрированной в США и связанной с сестрой Лю, Лю Дицзюнь (Liu Dijun).

Great Wall Enterprise специализируется на кормах для животных, растительном масле и мясных продуктах, а также на продаже автомобилей, что является основным коммерческим интересом Чаньюя в Китае.

Это вызывает дополнительные опасения относительно подлинности транзакции.

«Эта несанкционированная и весьма подозрительная продажа привела к огромной потере доходов как для компании, так и для налоговой службы ЮАР (South African Revenue Service, SARS), важнейшего источника доходов для страны», — сказал Ру в заявлении, опубликованном изданием MiningMx.

Помимо значительных убытков для SARS, негативное влияние продажи на денежный поток дочерней компании EPL Barplats Mines Limited (BML) привело к тому, что у нее остались значительные непогашенные долги перед местными поставщиками услуг.Акционеры также утверждали, что продажа Чаньюем хромового концентрата была частью более крупной схемы преднамеренного незаконного присвоения и эксплуатации минеральных ресурсов ЮАР, а также очень сомнительных финансовых сделок.