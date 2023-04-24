В ближайшем будущем начнется производство на платиновом руднике Бакубунг компании Wesizwe Platinum

25 апреля 2023 Новости

Wesizwe Platinum сообщает, что производство на платиновом руднике Бакубунг (Bakubung) в Южной Африке, как ожидается, начнется «в ближайшем будущем» после завершения ввода в эксплуатацию перерабатывающего завода.

В сообщении компании говорится, что пробный запуск основной системы перерабатывающего завода был завершен в конце января 2023 года.

Ожидалось, что ввод в эксплуатацию перерабатывающего завода без нагрузки и под нагрузкой начнется в марте или в этом месяце после того, как будут устранены недостатки и недочеты, выявленные во время тестового запуска.

Однако устойчивая работа не была достигнута из-за ряда проблем, возникших в этот период.

«Предусматривается, что эти проблемы будут решены быстро, и ввод в эксплуатацию завода начнется до конца мая 2023 года», — сообщила компания.

Wesizwe Platinum официально запустила проект разработки рудника Бакубунг в июле 2011 года.

Это подземный рудник с двойной системой вертикальных стволов (главного ствола и вентиляционного ствола, который также будет функционировать как второй путь эвакуации) и технологической установкой.

Планируется, что основной ствол будет иметь грузоподъемность 230 000 тонн руды плюс 40 000 тонн отходов в месяц.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





