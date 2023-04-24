Storm Mountain Diamonds добыла 108-каратный розовый алмаз на руднике в Лесото

Фото: Storm Mountain Diamonds

Storm Mountain Diamonds, дочерняя компания Namakwa Diamonds, добыла розовый алмаз весом 108,39 карата на своем руднике Као (Kao) в Лесото.В сообщении компании говорится, что редкий драгоценный камень типа IIa является одним из крупнейших когда-либо обнаруженных розовых алмазов.В 2022 году на руднике Као был добыты алмазы Pink Eternity («Розовая вечность») весом 47,81 карата; в 2021 году были извлечены камни Pink Dawn («Розовый закат») весом 25,97 карата и Pink Palesa («Розовый цветок») весом 21,68 карата, а в 2018 году Rose of Kao («Роза Као») весом 29,59 карата.Storm Mountain Diamonds заявила, что последняя находка укрепляет позиции рудника Као как одного из ведущих мировых производителей розовых бриллиантов.Алмаз был описан министром природных ресурсов Лесото как «один из самых значимых алмазов, найденных на сегодняшний день в Лесото».