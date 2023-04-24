Продажи ювелирных изделий в Индии остались вялыми на Акшая Трития из-за высокой цены на золото

Согласно сообщениям СМИ, продажи ювелирных изделий и золотых изделий оставались вялыми в знаменательный праздник Акшая Трития 22 апреля, поскольку высокие цены на золото снизили праздничный спрос. Ювелиры ожидают почти 10-процентного снижения объема продаж на Акшая Трития в этом году по сравнению с прошлым годом, поскольку цены на золото выросли примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, а покупатели либо делают символические покупки, либо выбирают легкие украшения. День Акшая Трития считается благоприятным для покупки золота, драгоценностей и ювелирных изделий. «В этом году мы получаем положительные отзывы о поведении потребителей. Фактически, сообщения из южного региона были обнадеживающими, и люди в основном покупают легкие ювелирные изделия весом от 2 до 8 граммов. Клеймение также дало положительный импульс к продажам», — сказал председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC) Саям Мехра (Sayam Mehra).

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished