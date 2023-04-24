«585*ЗОЛОТОЙ» на 20% увеличил долю новых клиентов за счет мэтчинга баз данных с банками

24 апреля 2023 Новости

Cеть «585*ЗОЛОТОЙ» благодаря мэтчингу баз данных ежемесячно охватывает через каналы коммуникаций банков аудиторию в 13,2 млн человек.

Кредитные учреждения транслируют предложение кэшбэка через доступные каналы коммуникаций: емейл-рассылки, push-уведомления, посты в соцсетях, уведомления в банковском приложении.

В результате доля новых для ювелирной сети клиентов с середины 2022 года выросла на 20% и достигает сейчас 64%.

Для клиентов мэтчинг на стороне банка позволяет получить уникальную скидку, на 5 - 10% ниже рыночной цены. Причем, получить такую скидку можно в самый актуальный момент, например, в день рождения, перед подготовкой к свадьбе или к другому событию, когда планируется покупка ювелирных подарков себе и близким.

Согласно исследованию «585*ЗОЛОТОЙ», дополнительные финансовые бонусы важны для 60% покупателей.



Алекс Шишло для Rough&Polished





