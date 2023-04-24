Вопрос о дивидендах «Норникеля» за 2022 год рассмотрят 28 апреля

24 апреля 2023 Новости

Совет директоров «Норильского никеля» 28 апреля рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 год, сообщила компания.

По оценке ИБ «Синара», «Норникель» может выплатить за 2022 год 660 рублей на акцию, что предполагает дивидендную доходность в 4%. Аналитики Альфа-банка ожидают дивидендную доходность выплат за прошлый год на уровне 5%.

Дивидендная политика «Норникеля» предполагает выплаты на уровне не ниже 30% EBITDA, при этом с 2013-го и до 2022 года компания перечисляла акционерам по 60% EBITDA. Исключением стали финальные дивиденды за 2020 год, когда основные акционеры – «Интеррос» и «Русал» - договорились о снижении выплат почти на 40% и проведении buyback, основную роль в котором сыграл «Русал».

Финальные дивиденды за 2021 год стали последними, отталкивающимися от EBITDA и дивидендной формулы в соглашении акционеров.

После истечения юридически обязывающего документа в 2023 году компании придется пропорционально снизить выплаты, говорил ранее глава «Норникеля» Владимир Потанин. Выплаты, по мнению менеджмента компании, должны быть привязаны к free cash flow, чтобы учитывать растущие инвестиции.

«Интеррос» Потанина сейчас владеет около 35,95% акций «Норникеля». «Русал» контролирует 26,25%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - примерно 4% акций. Free float «Норникеля» - около 33%, отмечает Интерфакс.



Алекс Шишло для Rough&Polished





