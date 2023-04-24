Эксклюзив
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
17 апреля 2023
«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи
Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...
10 апреля 2023
Ценителей лабораторных камней в последнее время в России становится все больше
Торговый дом «Диатек» специализируется на продаже лабораторных бриллиантов и ювелирных украшений с ними. Тимур Хакимов – исполнительный директор АО Торговый дом «Диатек» рассказал R&P о технологиях выращивания алмазов в лабораторных условиях, о типах...
03 апреля 2023
Lucapa расширяет геологоразведочные работы на кимберлитовых месторождениях в Анголе, создав автономную установку для отбора валовых проб на кимберлитах
Lucapa Diamond и ее ангольские партнеры делают большие успехи в усовершенствовании программы геологоразведки на кимберлитовом месторождении Луло (Lulo). Главный исполнительный и управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall)...
27 марта 2023
Вопрос о дивидендах «Норникеля» за 2022 год рассмотрят 28 апреля
По оценке ИБ «Синара», «Норникель» может выплатить за 2022 год 660 рублей на акцию, что предполагает дивидендную доходность в 4%. Аналитики Альфа-банка ожидают дивидендную доходность выплат за прошлый год на уровне 5%.
Дивидендная политика «Норникеля» предполагает выплаты на уровне не ниже 30% EBITDA, при этом с 2013-го и до 2022 года компания перечисляла акционерам по 60% EBITDA. Исключением стали финальные дивиденды за 2020 год, когда основные акционеры – «Интеррос» и «Русал» - договорились о снижении выплат почти на 40% и проведении buyback, основную роль в котором сыграл «Русал».
Финальные дивиденды за 2021 год стали последними, отталкивающимися от EBITDA и дивидендной формулы в соглашении акционеров.
После истечения юридически обязывающего документа в 2023 году компании придется пропорционально снизить выплаты, говорил ранее глава «Норникеля» Владимир Потанин. Выплаты, по мнению менеджмента компании, должны быть привязаны к free cash flow, чтобы учитывать растущие инвестиции.
«Интеррос» Потанина сейчас владеет около 35,95% акций «Норникеля». «Русал» контролирует 26,25%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - примерно 4% акций. Free float «Норникеля» - около 33%, отмечает Интерфакс.
Алекс Шишло для Rough&Polished