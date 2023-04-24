«Норникель» объявляет итоги производственной деятельности за 1 квартал 2023 года

Эксклюзив
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
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«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи
Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...
10 апреля 2023
Ценителей лабораторных камней в последнее время в России становится все больше
Торговый дом «Диатек» специализируется на продаже лабораторных бриллиантов и ювелирных украшений с ними. Тимур Хакимов – исполнительный директор АО Торговый дом «Диатек» рассказал R&P о технологиях выращивания алмазов в лабораторных условиях, о типах...
03 апреля 2023
Lucapa расширяет геологоразведочные работы на кимберлитовых месторождениях в Анголе, создав автономную установку для отбора валовых проб на кимберлитах
Lucapa Diamond и ее ангольские партнеры делают большие успехи в усовершенствовании программы геологоразведки на кимберлитовом месторождении Луло (Lulo). Главный исполнительный и управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall)...
27 марта 2023
«Норникель» объявляет итоги производственной деятельности за 1 квартал 2023 года
Старший вице-президент — Производственный директор Сергей Степанов прокомментировал производственные результаты: «По итогам первого квартала мы увеличили производство меди и металлов платиновой группы относительно аналогичного периода прошлого года. Снижение производства никеля было запланировано и носило временный характер, в связи с краткосрочной приостановкой печей на Надеждинском металлургическом заводе и мельницы на Талнахской обогатительной фабрике на плановый ремонт. Планово-предупредительные ремонты проводятся регулярно и нацелены на поддержание бесперебойной работы основных технологических агрегатов. Нужно особо отметить, что в первом квартале, за счет внедрения мероприятий по повышению операционной эффективности, нам удалось значительно улучшить качество никелевых катодов, производимых Кольским дивизионом. По сравнению с 2022 годом содержание примесей кобальта и меди в никелевых катодах снизилось почти на 40%, а цинка — на 50%. С учетом всех реализуемых мер по снижению влияния логистических рисков и рисков, связанных со снабжением оборудованием и запчастями, на нашу операционную деятельность, мы подтверждаем прогноз производства металлов из российского сырья в рамках ранее заявленного диапазона».
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.
Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.
В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.
«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.
Владимир Малахов, Rough&Polished