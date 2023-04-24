«Норникель» объявляет итоги производственной деятельности за 1 квартал 2023 года

21 апреля 2023 Новости

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди, объявляет предварительные производственные результаты за первый квартал 2023 года и производственный прогноз на 2023 год.

Старший вице-президент — Производственный директор Сергей Степанов прокомментировал производственные результаты: «По итогам первого квартала мы увеличили производство меди и металлов платиновой группы относительно аналогичного периода прошлого года. Снижение производства никеля было запланировано и носило временный характер, в связи с краткосрочной приостановкой печей на Надеждинском металлургическом заводе и мельницы на Талнахской обогатительной фабрике на плановый ремонт. Планово-предупредительные ремонты проводятся регулярно и нацелены на поддержание бесперебойной работы основных технологических агрегатов. Нужно особо отметить, что в первом квартале, за счет внедрения мероприятий по повышению операционной эффективности, нам удалось значительно улучшить качество никелевых катодов, производимых Кольским дивизионом. По сравнению с 2022 годом содержание примесей кобальта и меди в никелевых катодах снизилось почти на 40%, а цинка — на 50%. С учетом всех реализуемых мер по снижению влияния логистических рисков и рисков, связанных со снабжением оборудованием и запчастями, на нашу операционную деятельность, мы подтверждаем прогноз производства металлов из российского сырья в рамках ранее заявленного диапазона».



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.

«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.



Владимир Малахов, Rough&Polished





