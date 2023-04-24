Полиция расследует похищение золота в крупнейшем аэропорту Канады

24 апреля 2023 Новости

Национальная полиция Канады расследует громкую кражу в самом загруженном аэропорту Канады, в результате которой похитители, возможно, получили золота на сумму более $100 млн, сообщает bnnbloomberg.ca.

Королевская конная полиция Канады подтвердила, что расследует ограбление с изъятием золота в международном аэропорту Пирсон, расположенном неподалеку от Торонто.

Администрация аэропорта комментировать ситуацию отказалась.

Ранее в четверг газета Toronto Sun сообщила, что были похищены 3600 фунтов золота, перевозимого через аэропорт. По данным издания, кража, вероятно, была связана с организованной преступностью, о чем сообщил неназванный источник в полиции.

По действующим рыночным ценам 3600 фунтов золота могли стоить около $105 млн.



Алекс Шишло для Rough&Polished





