Эксклюзив
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
17 апреля 2023
«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи
Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...
10 апреля 2023
Ценителей лабораторных камней в последнее время в России становится все больше
Торговый дом «Диатек» специализируется на продаже лабораторных бриллиантов и ювелирных украшений с ними. Тимур Хакимов – исполнительный директор АО Торговый дом «Диатек» рассказал R&P о технологиях выращивания алмазов в лабораторных условиях, о типах...
03 апреля 2023
Lucapa расширяет геологоразведочные работы на кимберлитовых месторождениях в Анголе, создав автономную установку для отбора валовых проб на кимберлитах
Lucapa Diamond и ее ангольские партнеры делают большие успехи в усовершенствовании программы геологоразведки на кимберлитовом месторождении Луло (Lulo). Главный исполнительный и управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall)...
27 марта 2023
Anglo American продвигается к углеродно-нейтральным производствам к 2040 году
Группа заявила, что в конце 2022 года ее выбросы охвата 1 и 2 были на 21% ниже пиковых уровней 2019 года. «Это значительное сокращение отражает наш переход на 100-процентное возобновляемое электроснабжение на всех наших предприятиях в Южной Америке, за которыми в 2025 году последует Австралия», — говорится в сообщении компании. — На юге Африки, где сейчас находится наш крупнейший источник выбросов охвата 2, мы сотрудничаем с компанией EDF Renewables, чтобы в течение следующего десятилетия разработать 3-5 ГВт чистых генерирующих мощностей».
«Хотя сокращение выбросов охвата 3 в значительной степени зависит от обезуглероживания наших цепочек создания стоимости и, в частности, сталелитейной промышленности, которая составляет значительную часть нашего присутствия, мы продвигаемся к нашей цели сократить эти выбросы вдвое к 2040 году», - заявила Anglo American.
Согласно Anglo American, она также работает с несколькими известными клиентами в области производства стали, чтобы помочь разработать более чистые технологии ее производства.
Группа сокращает выбросы углекислого газа в своей судоходной деятельности за счет введения в 2023 и 2024 годах судоходного флота Ubuntu, состоящего из 10 крупнотоннажных судов, работающих на сжиженном природном газе и обычном топливе.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished