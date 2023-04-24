Anglo American продвигается к углеродно-нейтральным производствам к 2040 году

24 апреля 2023 Новости

Диверсифицированный горнодобывающий гигант Anglo American движется к своей цели — к 2040 году стать углеродно-нейтральным предприятием.

Группа заявила, что в конце 2022 года ее выбросы охвата 1 и 2 были на 21% ниже пиковых уровней 2019 года. «Это значительное сокращение отражает наш переход на 100-процентное возобновляемое электроснабжение на всех наших предприятиях в Южной Америке, за которыми в 2025 году последует Австралия», — говорится в сообщении компании. — На юге Африки, где сейчас находится наш крупнейший источник выбросов охвата 2, мы сотрудничаем с компанией EDF Renewables, чтобы в течение следующего десятилетия разработать 3-5 ГВт чистых генерирующих мощностей».

«Хотя сокращение выбросов охвата 3 в значительной степени зависит от обезуглероживания наших цепочек создания стоимости и, в частности, сталелитейной промышленности, которая составляет значительную часть нашего присутствия, мы продвигаемся к нашей цели сократить эти выбросы вдвое к 2040 году», - заявила Anglo American.

Согласно Anglo American, она также работает с несколькими известными клиентами в области производства стали, чтобы помочь разработать более чистые технологии ее производства.

Группа сокращает выбросы углекислого газа в своей судоходной деятельности за счет введения в 2023 и 2024 годах судоходного флота Ubuntu, состоящего из 10 крупнотоннажных судов, работающих на сжиженном природном газе и обычном топливе.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





