Выращенные в лаборатории бриллианты набирают огромную популярность в Индии

21 апреля 2023 Новости

Рост цен на золото в Индии придает блеск выращенным в лаборатории бриллиантам. Спрос со стороны миллениалов на украшения с искусственными бриллиантами растет по всей стране.

В связи со значительным ростом цен на золото, а также на бриллианты, добытые естественным путем, в этом сезоне потребители начали рассматривать более экологичный и недорогой вариант бриллиантов, выращенных в лаборатории.

В последние годы синтетические бриллианты приобрели огромную популярность среди потребителей. Уникальная и независимая индивидуальность этих бриллиантов в качестве устойчивых и экологически чистых, но доступных драгоценных камней чрезвычайно хорошо принята потребителями-миллениалами. Данная тенденция находит все большее отражение в продажах украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами по всей Индии. Миллениалы готовы платить на 44% больше за экологически чистые продукты, а молодые женщины предпочитают выращенные в лаборатории бриллианты для помолвочных колец. Согласно сообщениям, выращенные в лаборатории бриллианты, как и их добытые из недр земли аналоги, также предлагают инвестиционные возможности.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





