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27 марта 2023
Lucapa получила дивиденды за первый квартал в размере 2,1 млн австралийских долларов
В сообщении компании говорится, что кредит на развитие, причитающийся Lucapa от SML, уменьшился до 18,6 млн австралийских долларов по состоянию на 31 марта 2023 года с 33,6 млн австралийских долларов годом ранее, в основном из-за того, что SML погасила большую часть ее кредита на развитие.
Однако кредит на развитие, причитающийся Mothae перед Lucapa, увеличился с 54,5 млн австралийских долларов по состоянию на 31 марта 2022 года до 76,7 млн австралийских долларов по состоянию на 31 марта 2023 года, в основном из-за процентов, начисленных по кредиту.
Lucapa сообщила, что SML добыла 7 165 каратов за квартал, что на 37% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.
Эти извлеченные алмазы включали 88 алмазов специального размера, причем самый крупный из них — камень типа IIa цвета D весом 150 каратов, говорится в сообщении.
Две партии алмазов общей массой 7 162 карата были проданы в первом квартале за 12,6 млн долларов США.
Компания зафиксировала доходы от необработанных алмазов в размере 12,6 млн долларов США от рудника Луло и среднюю цену алмазов в размере 1 759 долларов США за карат.
Lucapa также сообщила, что компания Mothae в Лесото, принадлежащая ей на 70%, извлекла за квартал 7 486 каратов алмазного сырья при среднем содержании 2,3 карата на тонну руды.
Извлеченные алмазы включали 52 алмаза специального размера, при этом самый крупный из добытых алмазов весил 86 каратов.
В сообщении также говорится, что средняя цена на алмазы в размере 887 долларов США за карат, достигнутая в течение квартала, была на 28% выше, чем за соответствующий период предыдущего года.
Управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall) сказал, что, несмотря на рекордное производство в каратах в прошлом году, предполагаемые ресурсы аллювиальных алмазов на руднике Луло по стандартам JORC увеличились на 2% — до 154 000 каратов.
«На руднику Мотаэ (Mothae) появились первоначальные положительные признаки преимущества изменений технологической схемы обогатительной установки, внесенных для увеличения как производительности, так и дохода в час, с новым рекордом, установленным в марте для ежемесячного объема обрабатываемой продукции», — сказал он.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished