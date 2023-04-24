De Beers награждена за рекультивацию рудника Виктор

21 апреля 2023 Новости

Группа De Beers получила награду за работы по рекультивации бывшего рудника Виктор (Victor), пишет northernontariobusiness.com.

Расположенный в низменности Джеймс-Бей алмазный рудник эксплуатировался с 2008 по 2019 год.

Активное закрытие шахты будет завершено к концу 2023 года, но постепенная рекультивация фактически началась в 2014 году. Долгосрочный мониторинг на объекте будет продолжаться как минимум до 2039 года.

«Нашей целью при закрытии рудника Виктор всегда было возвращение участка в естественное состояние, безопасное для людей и животных, - говорится в пресс-релизе от имени Мозеса Мадондо (Moses Madondo), управляющего директора De Beers Group Managed Operations. - Мы благодарны за эту награду, поскольку она отдает должное долгой истории работы и сотрудничества с общинами коренных народов и регулирующими органами по разработке плана закрытия и рекультивации, который позволит ответственно закрыть первый и единственный алмазный рудник в Онтарио».

Награда, названная в честь Тома Питерса (Tom Peters), пионера в области рекультивации шахт провинции Онтарио, вручается с 1987 года в знак признания выдающихся достижений в области рекультивации шахт.



Алекс Шишло для Rough&Polished





