Namdeb заменит 50% электроэнергии с высоким уровнем выбросов углерода на возобновляемые источники энергии

21 апреля 2023 Новости

Namdeb, совместное предприятие правительства Намибии и De Beers, намерено заменить до 50% существующей электроэнергии с высоким уровнем выбросов углерода на возобновляемую энергию ветра.

Глава компании по стратегическим инициативам Лайонел Кутзи (Lionel Coetzee) заявил, что в 2020 году Namdeb начала исследования перспективного объекта ветроэнергетики, что привело к установке мачт для измерения ветра с целью определения потенциала.

Это привело к созданию площадки примерно в 45 км к северу от Ораньемунда в пределах Южного прибрежного рудника (Southern Coastal Mine) (лицензия на добычу полезных ископаемых 43) для установки по производству ветровой энергии.

«Работа продвинулась до такой степени, что теперь Namdeb будет стремиться получить экологический сертификат для ветроэнергетической установки мощностью 34 МВт от министерства окружающей среды, лесного хозяйства и туризма», — сказал он.

Ожидается, что ветроэнергетическая установка начнет работу к концу 2025 года после получения разрешений и соответствующих согласований.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





