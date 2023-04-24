Компания Diamcor Mining назначила специального советника

20 апреля 2023 Новости

Diamcor Mining назначила Росса Макэлроя (Ross McElroy), профессионального геолога с более чем 35-летним опытом работы в горнодобывающей промышленности, своим специальным советником.

«После многих лет неофициальных обсуждений нашего проекта и наших долгосрочных целей я очень рад, что теперь Макэлрой является техническим консультантом нашей компании, — сказал генеральный директор компании Дин Тейлор (Dean Taylor). — Я искренне верю, что его вклад, основанный на его прошлом опыте и постоянном интересе к алмазному сектору, наряду с его доказанной способностью успешно продвигать различные проекты от открытия месторождения до производства, окажется очень полезным для Diamcor».

Макэлрой отметил, что проект Крон-Эндора (Krone-Endora) на руднике Венеция (Venetia) компании Diamcor был предметом многих интересных дискуссий, и то, что компания имеет дело со значительным низкозатратным проектом смены производителя на продуктивном руднике Венеция компании De Beers, представляет собой привлекательный сценарий.

«Я знаю, что вся управленческая команда после Covid сосредоточилась на выполнении своих предыдущих планов по развитию проекта и расширению своего бизнеса», — сказал он.

Макэлрой является лауреатом премии Ассоциации геологоразведчиков и разработчиков Канады (Prospectors and Developers Association of Canada, PDAC) имени ее бывшего президента Билла Денниса (Bill Dennis) 2014 года за успехи в геологоразведке, а также обладателем награды «Горняк года» издания Northern Miner.

Ранее он занимал руководящие технические и руководящие должности как в крупных, так и в средних горнодобывающих компаниях, включая BHP, Orano и Cameco.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





