Эксклюзив
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
17 апреля 2023
«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи
Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...
10 апреля 2023
Ценителей лабораторных камней в последнее время в России становится все больше
Торговый дом «Диатек» специализируется на продаже лабораторных бриллиантов и ювелирных украшений с ними. Тимур Хакимов – исполнительный директор АО Торговый дом «Диатек» рассказал R&P о технологиях выращивания алмазов в лабораторных условиях, о типах...
03 апреля 2023
Lucapa расширяет геологоразведочные работы на кимберлитовых месторождениях в Анголе, создав автономную установку для отбора валовых проб на кимберлитах
Lucapa Diamond и ее ангольские партнеры делают большие успехи в усовершенствовании программы геологоразведки на кимберлитовом месторождении Луло (Lulo). Главный исполнительный и управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall)...
27 марта 2023
Компания Diamcor Mining назначила специального советника
«После многих лет неофициальных обсуждений нашего проекта и наших долгосрочных целей я очень рад, что теперь Макэлрой является техническим консультантом нашей компании, — сказал генеральный директор компании Дин Тейлор (Dean Taylor). — Я искренне верю, что его вклад, основанный на его прошлом опыте и постоянном интересе к алмазному сектору, наряду с его доказанной способностью успешно продвигать различные проекты от открытия месторождения до производства, окажется очень полезным для Diamcor».
Макэлрой отметил, что проект Крон-Эндора (Krone-Endora) на руднике Венеция (Venetia) компании Diamcor был предметом многих интересных дискуссий, и то, что компания имеет дело со значительным низкозатратным проектом смены производителя на продуктивном руднике Венеция компании De Beers, представляет собой привлекательный сценарий.
«Я знаю, что вся управленческая команда после Covid сосредоточилась на выполнении своих предыдущих планов по развитию проекта и расширению своего бизнеса», — сказал он.
Макэлрой является лауреатом премии Ассоциации геологоразведчиков и разработчиков Канады (Prospectors and Developers Association of Canada, PDAC) имени ее бывшего президента Билла Денниса (Bill Dennis) 2014 года за успехи в геологоразведке, а также обладателем награды «Горняк года» издания Northern Miner.
Ранее он занимал руководящие технические и руководящие должности как в крупных, так и в средних горнодобывающих компаниях, включая BHP, Orano и Cameco.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished