Karo начнет пробную добычу на платиновом проекте в Зимбабве

Компания Karo Platinum собирается начать пробную добычу на своем новом платиновом проекте в Зимбабве, чтобы оценить ресурсы.

Tharisa, материнская компания Karo, сообщила, что подрядчики по расчистке земли и гражданскому строительству приступили к работе на месте.

В компании прокомментировали, что пробная добыча начнется с 30 тыс. тонн руды, чтобы «предоставить дополнительную информацию о бурении, взрывных работах, контроле содержания и переработке».

Karo Platinum заключила гражданско-правовые контракты на заливку фундамента для всех заводов и инфраструктуры, а также на 31-километровую линию электропередач высокого напряжения и трансформаторы.

В конце прошлого года Karo Platinum привлекла 31,8 млн долларов за счет облигаций на фондовой бирже Виктория-Фоллс.

На прошлой неделе она также привлекла 5 млн долларов, в результате чего общая сумма составила 36,8 млн.

Karo Platinum ожидает, что первая добыча на руднике начнется в 2024 году.

Предполагается, что Karo Platinum будет производить до 194 тыс. унций МПГ в год, в результате чего Tharisa станет производителем 400 тыс. унций МПГ в год.

Tharisa владеет 70% акций Karo Mining, компании, зарегистрированной на Кипре, которая, в свою очередь, косвенно владеет 85% проекта Каро (Karo), а правительство Зимбабве владеет оставшимися 15% на безвозмездной основе.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

