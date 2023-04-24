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27 марта 2023

Karo начнет пробную добычу на платиновом проекте в Зимбабве

20 апреля 2023
Новости
Компания Karo Platinum собирается начать пробную добычу на своем новом платиновом проекте в Зимбабве, чтобы оценить ресурсы.
Tharisa, материнская компания Karo, сообщила, что подрядчики по расчистке земли и гражданскому строительству приступили к работе на месте.
В компании прокомментировали, что пробная добыча начнется с 30 тыс. тонн руды, чтобы «предоставить дополнительную информацию о бурении, взрывных работах, контроле содержания и переработке».
Karo Platinum заключила гражданско-правовые контракты на заливку фундамента для всех заводов и инфраструктуры, а также на 31-километровую линию электропередач высокого напряжения и трансформаторы.
В конце прошлого года Karo Platinum привлекла 31,8 млн долларов за счет облигаций на фондовой бирже Виктория-Фоллс.
На прошлой неделе она также привлекла 5 млн долларов, в результате чего общая сумма составила 36,8 млн.
Karo Platinum ожидает, что первая добыча на руднике начнется в 2024 году.
Предполагается, что Karo Platinum будет производить до 194 тыс. унций МПГ в год, в результате чего Tharisa станет производителем 400 тыс. унций МПГ в год.
Tharisa владеет 70% акций Karo Mining, компании, зарегистрированной на Кипре, которая, в свою очередь, косвенно владеет 85% проекта Каро (Karo), а правительство Зимбабве владеет оставшимися 15% на безвозмездной основе.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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