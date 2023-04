H. K. Designs & Hari Krishna Exports установили новый мировой рекорд по количеству бриллиантов в одном кольце

Фото: H. K. Designs и Hari Krishna Exports Pvt. Ltd.

H. K. Designs and Hari Krishna Exports Pvt. Ltd. из Индии стала держателем титула Книги мировых рекордов Гиннесса™ по количеству бриллиантов, установленных в одном кольце, создав в Мумбае 11 марта 2023 года кольцо с 50 907 бриллиантами.Ганшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia), основатель и управляющий директор Hari Krishna Exports Pvt. Ltd., сказал: «Я глубоко благодарен за признание Книге мировых рекордов Гиннесса. Это свидетельство напряженной работы и самоотверженности нашей команды в Hari Krishna Exports и H. K. Designs. Мы гордимся тем, что можем продемонстрировать нашу приверженность устойчивому развитию и художественному совершенству, создав кольцо Eutierria, и мы надеемся и дальше расширять границы инноваций в ювелирной индустрии».Мечта состояла в том, чтобы создать редкое произведение искусства, которое само по себе было бы высококлассным, и продемонстрировать опыт компании в создании уникальных и новых дизайнерских идей и создании изысканных украшений.Многие дизайнерские идеи были обсуждены и реализованы, прежде чем в шорт-лист был включен этот дизайн, вдохновленный подсолнухом, который является самым ярким, радующим и сильным цветком в природе, известным своим солнечным очарованием и сиянием.Весь процесс от идеи до изготовления занял почти 9 месяцев, учитывая сложность создания кольца из более чем 50 000 бриллиантов.