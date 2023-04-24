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27 марта 2023

NDC выпустил доклад «Разрушитель мифов», распространив его по всему миру

20 апреля 2023
Новости
Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC), авторитетная организация, занимающаяся проблематикой природных алмазов и бриллиантов, опубликовал свой аналитический доклад за 2023 год, озаглавленный «Факты о бриллиантах: развенчание мифов и заблуждений об алмазной отрасли». Об этом сообщается в пресс-релизе NDC.
Публикуя этот доклад, NDC намеревается устранить дезинформацию о природных и синтетических алмазах и бриллиантах. 


Фото: NDC

Дэвид Келли, генеральный директор NDC, сказал: «В эпоху, когда потребители стали более любознательными и просвещенными, чем когда-либо раньше, они хотят знать о ценностях и ответственной деловой практике компаний и широкой отрасли, у которых они покупают свои драгоценные камни. В Совете по природным алмазам мы хотим поддерживать потребителей в принятии обоснованных решений, предоставляя информацию прозрачно».
Согласно NDC, в докладе рассматриваются распространенные заблуждения об алмазной отрасли. «Выводы этого доклада были получены в результате тщательного анализа широкого спектра вторичных исследований, проведенных всемирно уважаемыми сторонними организациями. По затронутым темам также были проведены консультации с отраслевыми экспертами и независимыми консультантами по устойчивому развитию», — говорится в пресс-релизе.

Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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