Petra Diamonds увеличила производство алмазного сырья в третьем квартале 2023 финансового года

19 апреля 2023 Новости

Petra Diamonds, работающая в Южной Африке и Танзании, увеличила добычу алмазов на 3% до 653 700 каратов в третьем квартале 2023 финансового года по сравнению с 636 529 каратами годом ранее.

Компания объяснила рост 14-процентным скачком производства на руднике Финш (Finsch) после внедрения нового оборудования, несмотря на некоторые проблемы с наземным обслуживанием.

Производство на руднике Куллинан (Cullinan) также выросло на 7%, чему способствовало более высокое содержание алмазов в хвостах и рядовой руде.

В сообщении Petra Diamonds говорится, что добыча на обоих рудниках более чем компенсировала временную приостановку производства на руднике Вильямсон (Williamson) и постановку рудника Коффифонтейн (Koffiefontein) на техническое обслуживание.

«Мы рады сообщить о росте производства алмазов благодаря улучшению содержания алмазов в руде и хвостах на руднике Куллинан, а также увеличению производительности на руднике Финш, — сказал генеральный директор Petra Diamonds Ричард Даффи (Richard Duffy). — Мы ожидаем выполнения нашего пересмотренного прогноза в 2,75–2,85 млн каратов на 2023 финансовый год. Поскольку Вильямсон планирует возобновить добычу в 1 квартале 2024 финансового года, у нас есть хорошие возможности для увеличения производства примерно на 1 млн каратов до 3,6–3,9 млн каратов в 2025 финансовом году».

Petra Diamonds заявила, что ее выручка за рассматриваемый период упала на 37% до 67,8 млн долларов США с 107,8 млн долларов во втором квартале 2023 финансового года в силу того, что высокие цены сырья на рудниках Куллинан и Финш в этом квартале были более чем нивелированы сроками тендерного цикла.

Общий долг увеличился до 248,5 млн долларов с 241,7 млн долларов по состоянию на 31 декабря 2022 года, что отражает начисленные проценты за три месяца до 31 марта 2023 года.

Консолидированный чистый долг в размере 124,7 млн долларов с 90,8 млн долларов на 31 декабря 2022 года увеличился из-за сроков проведения компанией тендеров по продаже алмазов в сочетании с ранее объявленными программами капитальных затрат на проекты расширения месторождений Куллинан и Финш.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





