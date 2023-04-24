В марте 2023 года экспорт бриллиантов из Индии упал на 33,05%; импорт алмазов снизился на 18,92%

19 апреля 2023 Новости

Общий валовой экспорт бриллиантов из Индии в размере 1 604,67 млн долларов США в марте 2023 года демонстрирует снижение на 33,05% по сравнению с 2 396,96 млн долларов за тот же период предыдущего года.

Импорт необработанных алмазов в Индию в марте 2023 года на уровне 1 651,96 млн долларов также демонстрирует снижение на 18,92% по сравнению с 2 023,49 долларов за тот же период в предыдущем году.

Валовой импорт необработанных алмазов в размере 17 367,40 млн долларов в период с апреля 2022 года по март 2023 года показал снижение на 8,42% по сравнению с импортом в размере 18 963,43 млн долларов в предыдущем году.

В натуральном выражении валовой импорт необработанных алмазов в размере 134 702 000 каратов в период с апреля 2022 года по март 2023 года показал снижение на 19,15% по сравнению с импортом в размере 166 612 000 каратов в предыдущем году.

Общий валовой импорт бриллиантов в размере 90,08 млн долларов в марте 2023 года демонстрирует снижение на 46,42% по сравнению с 168,12 млн долларов за тот же период предыдущего года. Общий валовой импорт бриллиантов в зону действия внутренних тарифов (Domestic Tariff Area, DTA) в размере 47,81 млн долларов демонстрирует снижение на 41,02 по сравнению с 81,06 млн долларов за тот же период марта 2022 года. Общий валовой импорт бриллиантов в СЭЗ составляет 42,27 млн долларов и показывает снижение на 51,45% по сравнению с $87,06 млн за аналогичный период марта 2022 года.

За период с апреля 2022 года по март 2023 года общий валовой экспорт бриллиантов в размере 22 044,58 млн долларов демонстрирует снижение на 9,78% по сравнению с 24 433,75 млн долларов за аналогичный период предыдущего года. Общий валовой импорт бриллиантов в размере $1 307,83 млн демонстрирует снижение на 12,22% по сравнению с $1 489,92 млн за аналогичный период предыдущего года. Общий валовой импорт бриллиантов в зону действия внутренних тарифов в размере $494,64 млн демонстрирует рост на 9,55 % по сравнению с $451,52 млн за аналогичный период с апреля 2021 года по март 2022 года Общий валовой импорт бриллиантов в СЭЗ на уровне $813,20 млн показывает снижение на 21,69% по сравнению с $1 038,39 млн за аналогичный период с апреля 2021 года по март 2022 года.

Предварительный показатель валового экспорта бриллиантов, выращенных в лаборатории, за период с апреля 2022 года по март 2023 года в размере $1 679,98 млн показывает рост на 27,85% по сравнению со сравнительным показателем в $1 313,98 млн за предыдущий год.



Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished





