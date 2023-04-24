Эксклюзив
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
17 апреля 2023
«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи
Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...
10 апреля 2023
Ценителей лабораторных камней в последнее время в России становится все больше
Торговый дом «Диатек» специализируется на продаже лабораторных бриллиантов и ювелирных украшений с ними. Тимур Хакимов – исполнительный директор АО Торговый дом «Диатек» рассказал R&P о технологиях выращивания алмазов в лабораторных условиях, о типах...
03 апреля 2023
Lucapa расширяет геологоразведочные работы на кимберлитовых месторождениях в Анголе, создав автономную установку для отбора валовых проб на кимберлитах
Lucapa Diamond и ее ангольские партнеры делают большие успехи в усовершенствовании программы геологоразведки на кимберлитовом месторождении Луло (Lulo). Главный исполнительный и управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall)...
27 марта 2023
В марте 2023 года экспорт бриллиантов из Индии упал на 33,05%; импорт алмазов снизился на 18,92%
Импорт необработанных алмазов в Индию в марте 2023 года на уровне 1 651,96 млн долларов также демонстрирует снижение на 18,92% по сравнению с 2 023,49 долларов за тот же период в предыдущем году.
Валовой импорт необработанных алмазов в размере 17 367,40 млн долларов в период с апреля 2022 года по март 2023 года показал снижение на 8,42% по сравнению с импортом в размере 18 963,43 млн долларов в предыдущем году.
В натуральном выражении валовой импорт необработанных алмазов в размере 134 702 000 каратов в период с апреля 2022 года по март 2023 года показал снижение на 19,15% по сравнению с импортом в размере 166 612 000 каратов в предыдущем году.
Общий валовой импорт бриллиантов в размере 90,08 млн долларов в марте 2023 года демонстрирует снижение на 46,42% по сравнению с 168,12 млн долларов за тот же период предыдущего года. Общий валовой импорт бриллиантов в зону действия внутренних тарифов (Domestic Tariff Area, DTA) в размере 47,81 млн долларов демонстрирует снижение на 41,02 по сравнению с 81,06 млн долларов за тот же период марта 2022 года. Общий валовой импорт бриллиантов в СЭЗ составляет 42,27 млн долларов и показывает снижение на 51,45% по сравнению с $87,06 млн за аналогичный период марта 2022 года.
За период с апреля 2022 года по март 2023 года общий валовой экспорт бриллиантов в размере 22 044,58 млн долларов демонстрирует снижение на 9,78% по сравнению с 24 433,75 млн долларов за аналогичный период предыдущего года. Общий валовой импорт бриллиантов в размере $1 307,83 млн демонстрирует снижение на 12,22% по сравнению с $1 489,92 млн за аналогичный период предыдущего года. Общий валовой импорт бриллиантов в зону действия внутренних тарифов в размере $494,64 млн демонстрирует рост на 9,55 % по сравнению с $451,52 млн за аналогичный период с апреля 2021 года по март 2022 года Общий валовой импорт бриллиантов в СЭЗ на уровне $813,20 млн показывает снижение на 21,69% по сравнению с $1 038,39 млн за аналогичный период с апреля 2021 года по март 2022 года.
Предварительный показатель валового экспорта бриллиантов, выращенных в лаборатории, за период с апреля 2022 года по март 2023 года в размере $1 679,98 млн показывает рост на 27,85% по сравнению со сравнительным показателем в $1 313,98 млн за предыдущий год.
Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished