В конце июня в Светлогорске пройдет VI Международный экономический форум AmberForum 2023

19 апреля 2023 Новости

Калининградский янтарный комбинат Ростеха анонсировал VI Международный экономический форум AmberForum 2023, который пройдет с 22 по 25 июня в Светлогорске. Тема форума - «Вселенная янтаря», и в его программе, традиционно, - аукционы уникальных экземпляров, пленарное заседание, дискуссии о развитии отрасли и выставка-продажа украшений и декоративных изделий из янтаря. Приём заявок на участие в выставке начнётся с 20 апреля. В прошлом году на площадке форума работали 34 компании.

Тем временем, Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех вновь открыл Янтарную галерею в Москве после масштабной реконструкции. В экспозиции единственного в столице туристического объекта, посвященному янтарю, использованы современные мультимедиа и интерактивные технологии. Посетители могут увидеть редкие самородки с инклюзами и без, украшения из балтийского самоцвета. Также они могут познакомиться с технологиями добычи и переработки янтаря, промышленную добычу которого ведет входящий в состав Ростеха Калининградский янтарный комбинат (90% мирового запаса этого камня, сосредоточенного в границах Приморского карьера).

Теперь с историей добычи и переработки янтаря можно ознакомиться не только в поселке Янтарный Калининградской области, но и в музее в Москве. Посетители галереи могут даже собственноручно «отшлифовать» янтарь в специальном механическом барабане.

«В музее обустроено несколько десятков сложных инсталляций и интерактивных зон. Кроме того, модернизация позволила нам переоборудовать выставочное пространство с максимальным удобством для посетителей. Уверены, что обновленная Янтарная галерея займет достойное место в числе знаковых туристических объектов столицы», – отметила директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех Екатерина Баранова.



Галина Семенова для Rough&Polished





