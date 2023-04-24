Эксклюзив
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
17 апреля 2023
«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи
Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...
10 апреля 2023
Ценителей лабораторных камней в последнее время в России становится все больше
Торговый дом «Диатек» специализируется на продаже лабораторных бриллиантов и ювелирных украшений с ними. Тимур Хакимов – исполнительный директор АО Торговый дом «Диатек» рассказал R&P о технологиях выращивания алмазов в лабораторных условиях, о типах...
03 апреля 2023
Lucapa расширяет геологоразведочные работы на кимберлитовых месторождениях в Анголе, создав автономную установку для отбора валовых проб на кимберлитах
Lucapa Diamond и ее ангольские партнеры делают большие успехи в усовершенствовании программы геологоразведки на кимберлитовом месторождении Луло (Lulo). Главный исполнительный и управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall)...
27 марта 2023
В конце июня в Светлогорске пройдет VI Международный экономический форум AmberForum 2023
Тем временем, Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех вновь открыл Янтарную галерею в Москве после масштабной реконструкции. В экспозиции единственного в столице туристического объекта, посвященному янтарю, использованы современные мультимедиа и интерактивные технологии. Посетители могут увидеть редкие самородки с инклюзами и без, украшения из балтийского самоцвета. Также они могут познакомиться с технологиями добычи и переработки янтаря, промышленную добычу которого ведет входящий в состав Ростеха Калининградский янтарный комбинат (90% мирового запаса этого камня, сосредоточенного в границах Приморского карьера).
Теперь с историей добычи и переработки янтаря можно ознакомиться не только в поселке Янтарный Калининградской области, но и в музее в Москве. Посетители галереи могут даже собственноручно «отшлифовать» янтарь в специальном механическом барабане.
«В музее обустроено несколько десятков сложных инсталляций и интерактивных зон. Кроме того, модернизация позволила нам переоборудовать выставочное пространство с максимальным удобством для посетителей. Уверены, что обновленная Янтарная галерея займет достойное место в числе знаковых туристических объектов столицы», – отметила директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех Екатерина Баранова.
Галина Семенова для Rough&Polished