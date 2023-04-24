Ювелирный дом «Киэргэ» открыл новую экспозицию в ледовой пещере в Якутии

19 апреля 2023 Новости

Ювелирный дом «Киэргэ» посвятил своему 30-летию открытие своей новой экспозиции - в ледовой пещере на территории экзотического «Царства вечной мерзлоты» - самого популярного туристического комплекса столицы Республики Саха (Якутия).

Центром ледяного скульптурного ансамбля экспозиции стала «Небесная невеста» - изваянная из льда девушка в национальном наряде и в традиционных свадебных украшениях из серебра.

В рамках продвижения дизайна якутских мастеров ЮД «Киэргэ» стал также соорганизатором ежегодной народной премии «Күн киһитэ» («Человек солнца»).

Первую награду в этом году присудили якутянам Евгении и Максиму Арбугаевым - номинантам премии «Оскар», авторам документального фильма «Выход».

Премия, по словам руководителя ювелирного дома Галины Павловой, будет вручаться «достойным людям, которые вносят огромный вклад в развитие Республики Саха за их усилия и героический труд».

Приз, изготовленный по эскизу художника фирмы «Киэргэ» Владимира Шадрина, представляет собой статуэтку из серебра и латуни с бриллиантами.



Галина Семенова для Rough&Polished





