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27 марта 2023

Deep-South Resources с оптимизмом смотрит на продление лицензии на медь после встречи с официальными лицами Намибии

18 апреля 2023
Новости
Компания Deep-South Resources, занимающаяся разведкой и разработкой меди, сообщает, что директора ее намибийской дочерней компании Haib Minerals, находящейся в полной собственности Deep-South Resources, встретились в Намибии с министром горнодобывающей промышленности, уполномоченным по добыче полезных ископаемых и заместителем исполнительного директора.
Deep-South Resources отметила, что встреча была очень конструктивной.
Компания была вовлечена в судебную тяжбу с министерством горнорудной промышленности Намибии, чтобы продлить свое разрешение на разведку медного проекта Haib.
«Министерство не обжаловало вердикт Высокого суда, — сообщили в Deep-South Resources. — По решению суда министерство возобновило процедуру продления срока действия лицензии Haib Copper. Стороны договорились, что Haib предоставит дополнительную информацию, касающуюся работ, выполненных в период с января 2021 года по июнь 2021 года. Лицензия EPL 3140 восстановлена в кадастре министерства».
Компания заявила, что согласно кадастру, лицензия действительна и ожидает продления.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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