Deep-South Resources с оптимизмом смотрит на продление лицензии на медь после встречи с официальными лицами Намибии

18 апреля 2023 Новости

Компания Deep-South Resources, занимающаяся разведкой и разработкой меди, сообщает, что директора ее намибийской дочерней компании Haib Minerals, находящейся в полной собственности Deep-South Resources, встретились в Намибии с министром горнодобывающей промышленности, уполномоченным по добыче полезных ископаемых и заместителем исполнительного директора.

Deep-South Resources отметила, что встреча была очень конструктивной.

Компания была вовлечена в судебную тяжбу с министерством горнорудной промышленности Намибии, чтобы продлить свое разрешение на разведку медного проекта Haib.

«Министерство не обжаловало вердикт Высокого суда, — сообщили в Deep-South Resources. — По решению суда министерство возобновило процедуру продления срока действия лицензии Haib Copper. Стороны договорились, что Haib предоставит дополнительную информацию, касающуюся работ, выполненных в период с января 2021 года по июнь 2021 года. Лицензия EPL 3140 восстановлена в кадастре министерства».

Компания заявила, что согласно кадастру, лицензия действительна и ожидает продления.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





