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27 марта 2023

Сурат стал первым городом беспошлинной торговли золотом в Гуджарате

19 апреля 2023
Новости
В Даймонд-Сити Сурат впервые началась беспошлинная продажа золота через Государственный банк Индии (SBI).  Согласно сообщению газеты Times of India, центр продажи золота был создан по требованию Ассоциации производителей ювелирных изделий Сурата (Surat Jewellery Manufacturers Association, SJMA) и усилиями SBI.
Это первый центр беспошлинной торговли золотом в Гуджарате. В настоящее время в городе и его окрестностях работает 450 ювелирных производств.
С созданием центра беспошлинной торговли городские производители ювелирных изделий получат равные условия с экспортерами из других стран. По данным SJMA, текущая вместимость хранилища золота составляет 50 кг.
SBI создал центр продажи золота в своем главном отделении на Чоук-Базаре.  Соответствующие производители ювелирных изделий смогут покупать там золото.
«Чтобы конкурировать на мировом рынке, экспортерам ювелирных изделий необходимо беспошлинное золото. Такие страны, как Дубай, не взимают пошлины на экспорт золота для развития бизнеса», — сказал президент SJMA Савалия.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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