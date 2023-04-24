Ivanhoe внесла свой вклад в устойчивое развитие

Многопрофильная горнодобывающая компания Ivanhoe Mines совершенствует долгосрочную стратегию своего флагманского медного комплекса Камоа-Какула (Kamoa-Kakula) первого уровня в Демократической Республике Конго (ДРК).

«Когда мы приступили к строительству Камоа-Какула с нашими партнерами по совместному предприятию Zijin и правительством ДРК, мы твердо придерживались передовых отраслевых стандартов в отношении эффективности использования ресурсов, использования воды и энергии и минимизации выбросов», — заявила президент Ivanhoe Марна Клоете (Marna Cloete) в отчете об устойчивом развитии компании за 2022 год.

Она сказала, что компания признала, что у Камоа-Какула есть потенциал стать образцом того, как должна вестись современная добыча полезных ископаемых — в сотрудничестве с местными органами власти и сообществами и с бескомпромиссным акцентом на прозрачность, а также на передовой опыт в области ESG.

«Африка наделена не только геологией мирового класса, но и исключительным гидроэнергетическим потенциалом и обильным солнечным светом, что может проложить путь к декарбонизации ее горнодобывающей промышленности», — сказала Клоете.

«Подобно существующим операциям Фазы 1 и Фазы 2, будущие расширения комплекса Камоа-Какула будут питаться от чистой, возобновляемой электроэнергии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях, которые разрабатываются в государственном партнерстве с энергетической компанией ДРК La Société Nationale d'Electricité».

Она сказала, что текущая модернизация турбины 5 на гидроэлектростанции Инга II, которую планируется завершить в четвертом квартале этого года, чтобы согласовать с вводом в эксплуатацию обогатительной фабрики и плавильного завода Фазы 3, обеспечит чистую, зеленую гидроэнергетику для следующей фазы ГЭС Камоа-Какула.

Ожидается, что проект Ivanhoe Платриф (Platreef) в ЮАР также будет получать энергию от солнечной электростанции мощностью 5 МВА к концу года.

Для поощрения биоразнообразия горнодобывающая компания реализовала план действий, который включает создание питомника по сохранению биоразнообразия.

Ivanhoe построила пасеку в рамках проекта Платриф, поддерживая естественное жилище и разнообразие растений вблизи проектной зоны, и заявляет, что «пчелы процветают».

Компания запустила целенаправленные программы развития предприятий и поставщиков для выполнения обязательств по закупкам на местном уровне, при этом в 2022 году было проведено несколько мероприятий, а в этом году будет продолжено выполнение 100 мероприятий, направленных на повышение уровня благосостояния сотрудников горнодобывающих предприятий. В результате помощь получили семь неформальных предприятий, 41 официальное предприятие и одна некоммерческая организация.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

