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27 марта 2023

Ivanhoe внесла свой вклад в устойчивое развитие

18 апреля 2023
Новости
Многопрофильная горнодобывающая компания Ivanhoe Mines совершенствует долгосрочную стратегию своего флагманского медного комплекса Камоа-Какула (Kamoa-Kakula) первого уровня в Демократической Республике Конго (ДРК).
«Когда мы приступили к строительству Камоа-Какула с нашими партнерами по совместному предприятию Zijin и правительством ДРК, мы твердо придерживались передовых отраслевых стандартов в отношении эффективности использования ресурсов, использования воды и энергии и минимизации выбросов», — заявила президент Ivanhoe Марна Клоете (Marna Cloete) в отчете об устойчивом развитии компании за 2022 год.
Она сказала, что компания признала, что у Камоа-Какула есть потенциал стать образцом того, как должна вестись современная добыча полезных ископаемых — в сотрудничестве с местными органами власти и сообществами и с бескомпромиссным акцентом на прозрачность, а также на передовой опыт в области ESG.
«Африка наделена не только геологией мирового класса, но и исключительным гидроэнергетическим потенциалом и обильным солнечным светом, что может проложить путь к декарбонизации ее горнодобывающей промышленности», — сказала Клоете.
«Подобно существующим операциям Фазы 1 и Фазы 2, будущие расширения комплекса Камоа-Какула будут питаться от чистой, возобновляемой электроэнергии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях, которые разрабатываются в государственном партнерстве с энергетической компанией ДРК La Société Nationale d'Electricité».
Она сказала, что текущая модернизация турбины 5 на гидроэлектростанции Инга II, которую планируется завершить в четвертом квартале этого года, чтобы согласовать с вводом в эксплуатацию обогатительной фабрики и плавильного завода Фазы 3, обеспечит чистую, зеленую гидроэнергетику для следующей фазы ГЭС Камоа-Какула. 
Ожидается, что проект Ivanhoe Платриф (Platreef) в ЮАР также будет получать энергию от солнечной электростанции мощностью 5 МВА к концу года.
Для поощрения биоразнообразия горнодобывающая компания реализовала план действий, который включает создание питомника по сохранению биоразнообразия.
Ivanhoe построила пасеку в рамках проекта Платриф, поддерживая естественное жилище и разнообразие растений вблизи проектной зоны, и заявляет, что «пчелы процветают».
Компания запустила целенаправленные программы развития предприятий и поставщиков для выполнения обязательств по закупкам на местном уровне, при этом в 2022 году было проведено несколько мероприятий, а в этом году будет продолжено выполнение 100 мероприятий, направленных на повышение уровня благосостояния сотрудников горнодобывающих предприятий. В результате помощь получили семь неформальных предприятий, 41 официальное предприятие и одна некоммерческая организация.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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