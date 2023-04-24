Ankit Gems выбрана одной из 7 ведущих алмазных компаний Индии для приема делегатов G20

18 апреля 2023 Новости

Компания Ankit Gems недавно имела честь принимать рабочую группу G-20 по торговле и инвестициям в своем головном офисе в Мумбае. Согласно пресс-релизу компании, делегатов приветствовали председатель совета директоров и директора Ankit Gems Арун Шах (Arun Shah), Анкит Шах (Ankit Shah) и Парва Шах (Parva Shah).

Во время визита для делегатов G20 провели экскурсию по головному офису Ankit Gems, чтобы показать им, как производятся бриллианты из необработанных алмазов и затем вставляются в ювелирные изделия.

Визит также предоставил Ankit Gems платформу для демонстрации того, что бриллианты приносят пользу общему глобальному развитию, а также для обсуждения инициатив, предпринятых и планируемых Ankit Gems для продвижения различных устойчивых методов ведения бизнеса.

Наличие таких компаний на переднем крае позволяет алмазной отрасли подтвердить свою приверженность сотрудничеству, взаимодействию и принятию мер для решения серьезных глобальных экономических проблем.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





