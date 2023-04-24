АМЗ принял участие в форуме «Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки»

18 апреля 2023 Новости

Ежегодный форум «Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки» прошел в Москве 14 апреля. В нем принял участие Александровский машиностроительный завод. На мероприятии присутствовали гендиректор завода Артур Маркарян, директор по взаимодействию с органами госвласти Илья Мосюгин и коммерческий директор Владимир Хромцов. Форум прошел в рамках Недель российского бизнеса.

«Отрасль переживает сложный период в вопросах импортозамещения. А участие в форуме помогло качественно проанализировать текущую ситуацию и расширить горизонт планирования, а также понять требования заказчиков», - прокомментировал генеральный директор завода Артур Маркарян.

Также на форуме представители компаний обсудили меры государственной поддержки, инструменты стимулирования инвестиционной активности, крупные инвестпроекты, логистику, а также перспективы развития горнодобывающей промышленности.



Владимир Малахов, Rough&Polished





