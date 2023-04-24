АМЗ принял участие в форуме «Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки»

Эксклюзив

Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью

Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...

24 апреля 2023

«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи

2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...

17 апреля 2023

«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи

Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...

10 апреля 2023

Ценителей лабораторных камней в последнее время в России становится все больше

Торговый дом «Диатек» специализируется на продаже лабораторных бриллиантов и ювелирных украшений с ними. Тимур Хакимов – исполнительный директор АО Торговый дом «Диатек» рассказал R&P о технологиях выращивания алмазов в лабораторных условиях, о типах...

03 апреля 2023

Lucapa расширяет геологоразведочные работы на кимберлитовых месторождениях в Анголе, создав автономную установку для отбора валовых проб на кимберлитах

Lucapa Diamond и ее ангольские партнеры делают большие успехи в усовершенствовании программы геологоразведки на кимберлитовом месторождении Луло (Lulo). Главный исполнительный и управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall)...

27 марта 2023

АМЗ принял участие в форуме «Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки»

18 апреля 2023
Новости
Ежегодный форум «Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки» прошел в Москве 14 апреля. В нем принял участие Александровский машиностроительный завод. На мероприятии присутствовали гендиректор завода Артур Маркарян, директор по взаимодействию с органами госвласти Илья Мосюгин и коммерческий директор Владимир Хромцов. Форум прошел в рамках Недель российского бизнеса. 
«Отрасль переживает сложный период в вопросах импортозамещения. А участие в форуме помогло качественно проанализировать текущую ситуацию и расширить горизонт планирования, а также понять требования заказчиков», - прокомментировал генеральный директор завода Артур Маркарян.
Также на форуме представители компаний обсудили меры государственной поддержки, инструменты стимулирования инвестиционной активности, крупные инвестпроекты, логистику, а также перспективы развития горнодобывающей промышленности.

Владимир Малахов, Rough&Polished


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