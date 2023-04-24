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27 марта 2023

В Москве прошел Форум «Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки»

17 апреля 2023
Новости

Мероприятие, организованное РСПП, состоялось 14 апреля 2023 года в рамках Недель российского бизнеса при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Ключевыми темами Форума стали импортозамещение в горнодобывающей промышленности, а также, механизмы инвестиционной активности предприятий и меры государственной поддержки отрасли.

В рамках Форума прошли заседания четырех рабочих групп:

- Специальные инвестиционные и налоговые режимы для горнодобывающей промышленности
- Логистика грузов: перспективы развития железнодорожной и портовой инфраструктуры
-  Автоматизация и цифровая трансформация горнодобывающих предприятий
- Локальное энергоснабжение инвестиционных проектов горнодобывающей промышленности

В работе заседаний приняли участие первые лица ведущих горнодобывающих компаний и предприятий машиностроения: ООО «УК Баимская», ОК «Русал», ООО «Распадская угольная компания», АО «Росгеология», АО «АГД ДАЙМОНДС», ООО «Компания «Востсибуголь», ООО УК «Металлоинвест», ООО «ПГМК», ООО «ЕВРАЗ», ООО «КОУЛСТАР», ООО «ЧЕТРА», ОАО «БЕЛАЗ», АО «ТЯЖМАШ», АО «РИМЕРА», ОАО «УГМК», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «СУЭК», ООО «Разрез Тайлепский», ПАО «Селигдар» и др.

В рамках Рабочих групп участники Форума сформулировали предложения в адрес Правительства Российской Федерации по развитию отрасли, включая вопросы дополнительных мер государственной поддержки, привлечения финансирования в новые инвестиционные проекты, внедрения цифровых технологий в горное машиностроение, а также устранения регуляторных барьеров в перевозках горно-металлургических грузов.

На площадке Форума Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и акционерное общество «Русатом Оверсиз» (АО РАОС, входит в Госкорпорацию «Росатом») заключили соглашение о сотрудничестве при строительстве в Республике Саха (Якутия) первой российской атомной станции малой мощности. В рамках взаимодействия КРДВ окажет Госкорпорации «Росатом» содействие в выборе наиболее эффективных мер государственной поддержки данного проекта в российской Арктике. Местом для размещения наземной АСММ станет территория Усть-Янского улуса в северной части Якутии.

По итогам заседаний рабочих групп состоялось пленарное заседание Форума, в работе которого приняли участие Шохин Александр Николаевич, Президент РСПП; Мочальников Сергей Викторович, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации; Бобраков Анатолий Юрьевич, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики; Петров Евгений Игнатьевич, Руководитель Федерального агентства по недропользованию; Горьков Сергей Николаевич, Генеральный директор – Председатель Правления АО «Росгеология» и другие ключевые участники отрасли. Модератором пленарного заседания выступил Вдовин Игорь Александрович, Член Правления РСПП, Председатель Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке.

Одной из ключевых тем, озвученных в ходе Пленарного заседания, стали меры поддержки и инвестиционные инструменты для проектов горнопромышленного комплекса. В числе вызовов, с которыми столкнулась отрасль сегодня, участники форума назвали необходимость переориентации с привычных рынков на новые, а также недоступность оборудования, которая усугубляется проблемами поставки запасных частей, расходных материалов и обеспечения сервиса.

Также участники отметили, что сегодня далеко не все механизмы и институты поддержки учитывают специфику отрасли. Недропользователи обратили внимание на необходимость  внесения изменений в стандарты фонда развития промышленности Существующий механизм финансирования новых проектов через ФРП имеет ряд существенных ограничений, которые делают невозможным его использование для реализации программы импортозамещения: в перечень отраслей, финансируемых за счет средств института развития  не включены предприятия с ОКВЭД, относящимся к Минприроды, а большинство горнодобывающих компаний имеют именно такие ОКВЭД в качестве основных. Кроме того, необходима системная поддержка импортозамещения, включая развитие механизма страхования при закупках пилотных партий.

На пленарном заседании эксперты обозначили важность ускоренного развития инфраструктуры и расшивки узких мест с максимальным привлечением частных инвестиций. Сегодня транспортно-логистические проблемы, которые крайне остро стоят для сектора – рост тарифов, проблемы на Восточном полигоне ограничивают возможность переориентации на новые экспортные направления. Много задач сформулировано в части цифровизации и автоматизации сектора – использование беспилотников, роботизация, цифровые двойники, искусственный интеллект и другие решения, которые позволят радикально повысить эффективность сектора и выйти на новый уровень промышленной безопасности.

Механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений существенно обновился, однако ряд вопросов все еще требуют доработки. В частности, нечеткость правил комбинирования СЗПК с иными инвестиционными режимами и мерами господдержки, также не до конца сформирована практика оценки регионом нового инвестпроекта, без которой невозможно сейчас заключить СЗПК («региональный шлагбаум»), отсутствие сформированной практики применения стабилизационной оговорки.

Инициативы, сформулированные в рамках Форума, будут направлены в профильные комиссии Государственного совета Российской Федерации для подготовки перечня предложений по развитию и поддержке отрасли.

Владимир Малахов, Rough&Polished

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