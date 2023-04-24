«Норникель» вручил дипломы победителям грантового конкурса «Мир Таймыра»

18 апреля 2023 Новости

В Дудинке прошла церемония награждения победителей грантового конкурса «Мир Таймыра» компании «Норникель», который направлен на поддержку традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов.

Конкурс – важная часть благотворительной программы «Мир новых возможностей». В этом году на конкурс подали 42 заявки, поддержаны 18 общественно-полезных инициатив, семь из которых представили семейные (родовые) общины. Одна из них победила с проектом школы промысловиков.

Кроме того, благодаря поддержанным проектам в поселках Таймыра появятся новые общественные, игровые, образовательные пространства, будут проводить мероприятия по сохранению культуры, языка и обычаев, развивать волонтерское движение.

Общий грантовый фонд конкурса в этом году составил 53 млн. рублей, проекты будут реализовывать в 2023–2024 годах.

«Хочу пожелать успешной реализации, незапланированных положительных социальных эффектов и, конечно же, новых идей, которые вы наверняка подадите уже в ближайшее время на основной конкурс социальных проектов», – обратилась с приветственным словом к победителям главный специалист управления благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ Заполярного филиала компании «Норникель» Татьяна Дьякова.

В рамках грантового конкурса «Мир Таймыра» «Норникель» помогает строить этноплощадку на берегу Хатангского залива, в поселке Хета открыли спортивно-игровую площадку, в Дудинке поставили иммерсивный спектакль-экскурсию, а община «Ыйдына» («Лунный свет») обучает молодежь охоте на песца и куропаток, пишет интернет-ресурс ttelegraf.ru.



Алекс Шишло для Rough&Polished





