Эксклюзив
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
17 апреля 2023
«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи
Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...
10 апреля 2023
Ценителей лабораторных камней в последнее время в России становится все больше
Торговый дом «Диатек» специализируется на продаже лабораторных бриллиантов и ювелирных украшений с ними. Тимур Хакимов – исполнительный директор АО Торговый дом «Диатек» рассказал R&P о технологиях выращивания алмазов в лабораторных условиях, о типах...
03 апреля 2023
Lucapa расширяет геологоразведочные работы на кимберлитовых месторождениях в Анголе, создав автономную установку для отбора валовых проб на кимберлитах
Lucapa Diamond и ее ангольские партнеры делают большие успехи в усовершенствовании программы геологоразведки на кимберлитовом месторождении Луло (Lulo). Главный исполнительный и управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall)...
27 марта 2023
«Норникель» вручил дипломы победителям грантового конкурса «Мир Таймыра»
Конкурс – важная часть благотворительной программы «Мир новых возможностей». В этом году на конкурс подали 42 заявки, поддержаны 18 общественно-полезных инициатив, семь из которых представили семейные (родовые) общины. Одна из них победила с проектом школы промысловиков.
Кроме того, благодаря поддержанным проектам в поселках Таймыра появятся новые общественные, игровые, образовательные пространства, будут проводить мероприятия по сохранению культуры, языка и обычаев, развивать волонтерское движение.
Общий грантовый фонд конкурса в этом году составил 53 млн. рублей, проекты будут реализовывать в 2023–2024 годах.
«Хочу пожелать успешной реализации, незапланированных положительных социальных эффектов и, конечно же, новых идей, которые вы наверняка подадите уже в ближайшее время на основной конкурс социальных проектов», – обратилась с приветственным словом к победителям главный специалист управления благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ Заполярного филиала компании «Норникель» Татьяна Дьякова.
В рамках грантового конкурса «Мир Таймыра» «Норникель» помогает строить этноплощадку на берегу Хатангского залива, в поселке Хета открыли спортивно-игровую площадку, в Дудинке поставили иммерсивный спектакль-экскурсию, а община «Ыйдына» («Лунный свет») обучает молодежь охоте на песца и куропаток, пишет интернет-ресурс ttelegraf.ru.
Алекс Шишло для Rough&Polished