Эксклюзив
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
17 апреля 2023
«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи
Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...
10 апреля 2023
Ценителей лабораторных камней в последнее время в России становится все больше
Торговый дом «Диатек» специализируется на продаже лабораторных бриллиантов и ювелирных украшений с ними. Тимур Хакимов – исполнительный директор АО Торговый дом «Диатек» рассказал R&P о технологиях выращивания алмазов в лабораторных условиях, о типах...
03 апреля 2023
Lucapa расширяет геологоразведочные работы на кимберлитовых месторождениях в Анголе, создав автономную установку для отбора валовых проб на кимберлитах
Lucapa Diamond и ее ангольские партнеры делают большие успехи в усовершенствовании программы геологоразведки на кимберлитовом месторождении Луло (Lulo). Главный исполнительный и управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall)...
27 марта 2023
Besra Gold Inc и Quantum Metal Exchange подписали соглашение о запуске проекта по добыче золота
Соглашение на сумму $300 млн направлено на ввод в эксплуатацию проекта Бау Гоулд (Bau Gold) и добычу 3 млн унций золота в штате Саравак, Малайзия. В рамках сделки синдикат предоставит финансирование в размере $300 млн на строительство завода и инфраструктуры.
Besra и Quantum Metal Exchange сформировали стратегическое партнерство. При этом Quantum Metal Exchange обеспечивает финансовую и материально-техническую поддержку проекта. Партнерство было сформировано после обширной комплексной проверки, проведенной Besra, которая выявила значительный потенциал проекта Бау Гоулд.
Дато Лим Хонг Сун (Dato Lim Khong Soon), основатель Quantum Metal Sdn Bhd, в связи с этим заявил: «Мы рады работать с Besra Gold над этим проектом, который может стать одним из крупнейших золотых рудников в Юго-Восточной Азии. Это партнерство соответствует миссии нашей компании по поддержанию развития горнодобывающего сектора в Малайзии и регионе».
Besra Gold придерживается передовых методов добычи полезных ископаемых и предприняла ряд инициатив, направленных на минимизацию воздействия своей деятельности на окружающую среду.
Quantum Metal Exchange — это используемая во всем мире платформа для торговли металлами, которая предоставляет инвесторам доступ к торговле физическими металлами, такими как золото и серебро. Компания стремится продвигать понимание и внедрение физических металлов в качестве жизненно важного компонента инвестиционных портфелей.
Quantum Metal Sdn Bhd, основанная в 2012 году, является базирующейся в Малайзии компанией, специализирующейся на поставках и торговле изделиями из драгоценных металлов и золота. Дочерняя компания Quantum Metal Exchange Inc. (QMEI) в Нью-Йорке, Quantum Metal Sdn Bhd разделяет видение создания законной глобальной биржи драгоценных металлов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished