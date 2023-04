Besra Gold Inc и Quantum Metal Exchange подписали соглашение о запуске проекта по добыче золота

17 апреля 2023 Новости

Quantum Metal Sdn Bhd, базирующееся в Малайзии агентство по торговле драгоценными металлами, недавно объявило о своей поддержке необязательных условий финансирования и соглашения о продаже продукции Besra Gold Inc., согласно публикации в издании Quantum Metal Review.

Соглашение на сумму $300 млн направлено на ввод в эксплуатацию проекта Бау Гоулд (Bau Gold) и добычу 3 млн унций золота в штате Саравак, Малайзия. В рамках сделки синдикат предоставит финансирование в размере $300 млн на строительство завода и инфраструктуры.

Besra и Quantum Metal Exchange сформировали стратегическое партнерство. При этом Quantum Metal Exchange обеспечивает финансовую и материально-техническую поддержку проекта. Партнерство было сформировано после обширной комплексной проверки, проведенной Besra, которая выявила значительный потенциал проекта Бау Гоулд.

Дато Лим Хонг Сун (Dato Lim Khong Soon), основатель Quantum Metal Sdn Bhd, в связи с этим заявил: «Мы рады работать с Besra Gold над этим проектом, который может стать одним из крупнейших золотых рудников в Юго-Восточной Азии. Это партнерство соответствует миссии нашей компании по поддержанию развития горнодобывающего сектора в Малайзии и регионе».

Besra Gold придерживается передовых методов добычи полезных ископаемых и предприняла ряд инициатив, направленных на минимизацию воздействия своей деятельности на окружающую среду.

Quantum Metal Exchange — это используемая во всем мире платформа для торговли металлами, которая предоставляет инвесторам доступ к торговле физическими металлами, такими как золото и серебро. Компания стремится продвигать понимание и внедрение физических металлов в качестве жизненно важного компонента инвестиционных портфелей.

Quantum Metal Sdn Bhd, основанная в 2012 году, является базирующейся в Малайзии компанией, специализирующейся на поставках и торговле изделиями из драгоценных металлов и золота. Дочерняя компания Quantum Metal Exchange Inc. (QMEI) в Нью-Йорке, Quantum Metal Sdn Bhd разделяет видение создания законной глобальной биржи драгоценных металлов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished