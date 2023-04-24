Четыре человека погибли в результате аварии на конвейере на золотом руднике Сибанье

17 апреля 2023 Новости

Sibanye-Stillwater, международная горнодобывающая и металлургическая компания, зафиксировала четыре несчастных случая со смертельным исходом на своем золотодобывающем проекте Бёнстоун (Burnstone) недалеко от города Бальфур в Южной Африке из-за падения конвейера для пустой породы 13 апреля.

Согласно сообщению компании, пятеро сотрудников подрядчика устанавливали главный шкив на конвейерное оборудование, когда конвейер рухнул.

Четверо погибли, один человек получил тяжелые ранения и проходит лечение в больнице.

Ведется расследование точных причин происшедшего.

Председатель парламентского портфельного комитета по минеральным ресурсам и энергетике Сахлулеле Лузипо (Sahlulele Luzipo) заявил, что существует необходимость в установленном законом порядке накладывать штрафные санкции на горнодобывающие корпорации, которые не применяют методы предотвращения смертельных случаев.

Национальный союз горняков заявил, что необходимо было использовать 140-тонный кран, чтобы поднять шкив с земли и установить его, чего сделано не было.

Союз заявил, что требуется быстрое и тщательное расследование.

В горнодобывающей промышленности Южной Африки с начала года зарегистрировано 15 смертельных случаев.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





