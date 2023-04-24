В феврале добыча полезных ископаемых в ЮАР упала на 5%

Согласно данным, опубликованным Статистическим управлением ЮАР, добыча полезных ископаемых в феврале упала на 5% в годовом исчислении.

Уголь, подешевевший на 12,6%, и алмазы, цены на которые упали на 45,3%, внесли наибольший негативный вклад.

Эти два товара просели на 3,7 и 2,5 процентных пункта соответственно.

Железная руда, с другой стороны, выросла на 30,6% и принесла 3,1 процентных пункта, компенсировав отрицательные показатели угля и алмазов.

С учетом сезонных колебаний добыча полезных ископаемых в феврале упала на 4,9% по сравнению с падением в январе на 3,3% и в декабре на 0,6% .

Кроме того, с учетом сезонных колебаний добыча упала на 0,3% за три месяца, закончившихся в феврале, по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Алмазы снова внесли наибольший отрицательный вклад, упав на 23,9% и обеспечив -1,1 процентных пункта.

Металлы платиновой группы (МПГ) внесли наибольший позитивный вклад, увеличившись на 4,3% и обеспечив один процентный пункт.

В феврале продажи полезных ископаемых в текущих ценах упали на 6,9% в годовом исчислении, при этом на МПГ пришлось 24,1% сокращения, а на уголь - 11,4%. Прочие неметаллические полезные ископаемые упали на 29,8%, что составляет -1,4 процентных пункта, а цена на железную руду упала на 7,4%, что составляет -1 процентный пункт.

С другой стороны, хромовая руда и золото внесли большой положительный вклад, увеличившись на 128,1% и 37,8% соответственно. Золото принесло 3,6 процентных пункта, тогда как хромовая руда дала 3,6 процентных пункта.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

