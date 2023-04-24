Implats увеличила свою долю в RBPlat до 44,48%

Impala Platinum (Implats), компания, добывающая металлы платиновой группы (МПГ), приобрела дополнительно 8,54 млн акций компании Royal Bafokeng Platinum (RBPlat).

Сейчас Implats владеет около 44,48% акций RBPlat.

Implats выставила предложение о покупке всех акций RBPlat, хотя в настоящее время ведет судебный процесс с Northam Platinum, конкурирующей горнодобывающей компанией, которая также боролась за полный контроль над RBPlat.

Впоследствии Northam отозвала свое предложение о покупке всех акций RBPlat, но по-прежнему владеет 35,4% акций компании.

Что Northam планирует делать со своей долей в RBPlat, пока не уточняется.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

