Эксклюзив

Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью

Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...

24 апреля 2023

«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи

2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...

17 апреля 2023

«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи

Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...

10 апреля 2023

Ценителей лабораторных камней в последнее время в России становится все больше

Торговый дом «Диатек» специализируется на продаже лабораторных бриллиантов и ювелирных украшений с ними. Тимур Хакимов – исполнительный директор АО Торговый дом «Диатек» рассказал R&P о технологиях выращивания алмазов в лабораторных условиях, о типах...

03 апреля 2023

Lucapa расширяет геологоразведочные работы на кимберлитовых месторождениях в Анголе, создав автономную установку для отбора валовых проб на кимберлитах

Lucapa Diamond и ее ангольские партнеры делают большие успехи в усовершенствовании программы геологоразведки на кимберлитовом месторождении Луло (Lulo). Главный исполнительный и управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall)...

27 марта 2023

Implats увеличила свою долю в RBPlat до 44,48%

18 апреля 2023
Новости
Impala Platinum (Implats), компания, добывающая металлы платиновой группы (МПГ), приобрела дополнительно 8,54 млн акций компании Royal Bafokeng Platinum (RBPlat).
Сейчас Implats владеет около 44,48% акций RBPlat.
Implats выставила предложение о покупке всех акций RBPlat, хотя в настоящее время ведет судебный процесс с Northam Platinum, конкурирующей горнодобывающей компанией, которая также боролась за полный контроль над RBPlat.
Впоследствии Northam отозвала свое предложение о покупке всех акций RBPlat, но по-прежнему владеет 35,4% акций компании.
Что Northam планирует делать со своей долей в RBPlat, пока не уточняется.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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