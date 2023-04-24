Implats увеличила свою долю в RBPlat до 44,48%

Сейчас Implats владеет около 44,48% акций RBPlat.
Implats выставила предложение о покупке всех акций RBPlat, хотя в настоящее время ведет судебный процесс с Northam Platinum, конкурирующей горнодобывающей компанией, которая также боролась за полный контроль над RBPlat.
Впоследствии Northam отозвала свое предложение о покупке всех акций RBPlat, но по-прежнему владеет 35,4% акций компании.
Что Northam планирует делать со своей долей в RBPlat, пока не уточняется.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished