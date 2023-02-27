Gem Diamonds добыла алмаз весом 122 карата на руднике Летсенг

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Компания Gem Diamonds извлекла исключительный белый алмаз типа II весом 122 карата на принадлежащем ей на 70% руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото.

Это первый алмаз весом более 100 каратов, добытый компанией в этом году.

Компания извлекла только четыре алмаза весом более 100 каратов в 2022 году по сравнению с шестью в 2021 году, что ниже среднего показателя - восемь камней - за 14 лет.

Это повлияло на общий доход, полученный в прошлом году.

В 2022 году было продано 107 498 каратов драгоценных камней, что принесло выручку в размере 188,6 млн долларов США. Это на 6% ниже по сравнению с 201,3 млн долларов в 2021 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





