Эксклюзив
«В House of Ashish Vijay бриллианты и цветные драгоценные камни всегда будут означать только камни, имеющие легендарное наследие»
Ашиш Виджай (Ashish Vijay), инвестор, филантроп, предприниматель и бизнесмен из Дубая с многолетним опытом работы в отрасли драгоценных камней и люксовых ювелирных изделий, в финансовом и инвестиционном секторах, открыл свой бизнес в Дубае в...
Сегодня
КР должен пересмотреть свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным - Фула-Нгенге
Африканский алмазный совет (African Diamond Council, ADC) призывает Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) перестроить свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным и эффективным. М’зе Фула-Нгенге...
27 февраля 2023
Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?
Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...
20 февраля 2023
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
13 февраля 2023
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
06 февраля 2023
Gem Diamonds добыла алмаз весом 122 карата на руднике Летсенг
Это первый алмаз весом более 100 каратов, добытый компанией в этом году.
Компания извлекла только четыре алмаза весом более 100 каратов в 2022 году по сравнению с шестью в 2021 году, что ниже среднего показателя - восемь камней - за 14 лет.
Это повлияло на общий доход, полученный в прошлом году.
В 2022 году было продано 107 498 каратов драгоценных камней, что принесло выручку в размере 188,6 млн долларов США. Это на 6% ниже по сравнению с 201,3 млн долларов в 2021 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished