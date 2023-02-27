Эксклюзив
«В House of Ashish Vijay бриллианты и цветные драгоценные камни всегда будут означать только камни, имеющие легендарное наследие»
Ашиш Виджай (Ashish Vijay), инвестор, филантроп, предприниматель и бизнесмен из Дубая с многолетним опытом работы в отрасли драгоценных камней и люксовых ювелирных изделий, в финансовом и инвестиционном секторах, открыл свой бизнес в Дубае в...
Сегодня
КР должен пересмотреть свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным - Фула-Нгенге
Африканский алмазный совет (African Diamond Council, ADC) призывает Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) перестроить свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным и эффективным. М’зе Фула-Нгенге...
27 февраля 2023
Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?
Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...
20 февраля 2023
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
13 февраля 2023
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
06 февраля 2023
С 1 апреля правительство Индии запретит продажу золотых украшений и артефактов без клейма
Министр по делам продовольствия и потребителей Пиюш Гоял (Piyush Goyal) поручил Бюро индийских стандартов (Bureau of Indian Standards, BIS) расширить инфраструктуру тестирования изделий в стране. BIS было приказано увеличить частоту тестирования продуктов и наблюдения за рынком в зависимости от критичности используемых компонентов для безопасности потребителей. «С 1 апреля 2023 года разрешена продажа только золотых украшений с уникальным идентификационным номером», — говорится в официальном заявлении.
Уникальный идентификационный номер представляет собой шестизначный буквенно-цифровой код, состоящий из цифр и букв. Он присваивается каждому ювелирному изделию во время клеймения и уникален для каждого ювелирного изделия. Штамп с номером наносится вручную в Центре пробирного анализа и клеймения (Assaying & Hallmarking Centre, AHC).
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished