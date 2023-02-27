С 1 апреля правительство Индии запретит продажу золотых украшений и артефактов без клейма

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С 1 апреля в Индии нельзя будет продавать золотые украшения и артефакты без клейма с шестизначным буквенно-цифровым уникальным идентификационным номером, о чем 3 марта 2023 года объявило правительство страны.

Министр по делам продовольствия и потребителей Пиюш Гоял (Piyush Goyal) поручил Бюро индийских стандартов (Bureau of Indian Standards, BIS) расширить инфраструктуру тестирования изделий в стране. BIS было приказано увеличить частоту тестирования продуктов и наблюдения за рынком в зависимости от критичности используемых компонентов для безопасности потребителей. «С 1 апреля 2023 года разрешена продажа только золотых украшений с уникальным идентификационным номером», — говорится в официальном заявлении.

Уникальный идентификационный номер представляет собой шестизначный буквенно-цифровой код, состоящий из цифр и букв. Он присваивается каждому ювелирному изделию во время клеймения и уникален для каждого ювелирного изделия. Штамп с номером наносится вручную в Центре пробирного анализа и клеймения (Assaying & Hallmarking Centre, AHC).



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





