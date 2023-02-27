У Implats упало производство переработанных металлов платиновой группы 6E, а выручка в первом полугодии 2023 финансового года выросла

За шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 года (1 полугодие 2023 финансового года), у компании Impala Platinum (Implats) снизилось на 9% производство переработанных металлов платиновой группы 6E, включая товарное производство Impala Canada, до 1,48 млн унций по сравнению с 1,62 млн унций годом ранее.

Implats работает в Канаде, ЮАР и Зимбабве.

В 2023 финансовом году производство переработанных металлов платиновой группы 6E оценивается в диапазоне от 3 до 3,15 млн унций.

В компании завили, что плавильные мощности были ограничены увеличением нагрузки и запланированной реконструкцией печи № 4 в Рустенбурге, которая началась в конце ноября 2022 года.

Implats закончила период с избыточными запасами МПГ в размере порядка 140 тыс. унций.

«Заметное обесценивание ранда привело к дополнительному инфляционному давлению, усугубив влияние высоких цен на энергию и расходные материалы на пересчитанные затраты и капитальные затраты на зимбабвийских и канадских предприятиях», — говорится в сообщении компании.

Implats сообщает, что выручка в размере 57,8 млрд рандов увеличилась на 4%, а валовая прибыль составила 17,2 млрд рандов.

Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила 24,5 млрд рандов при марже EBITDA в 42%.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished