Проект Марсфонтейн начнет добычу алмазов в этом месяце – Botswana Diamonds

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Botswana Diamonds ожидает первой добычи алмазов на своем проекте Марсфонтейн (Marsfontein) в Южной Африке в этом месяце.

Изначально предполагалось, что алмазы на аллювиальном и отвальном руднике начнут добываться в феврале.

Botswana Diamonds заявила, что обустройство участка началось в конце января, и на сегодняшний день было извлечено около 1 500 тонн элювиального гравия из основной трубки Марсфонтейн.

Как заявила компания, этот объем ожидает обработки.

Перерабатывающий завод был создан в период начала работы с гравием.

Проект Марсфонтейн является предшественником более крупного проекта Торни Ривер (Thorny River), который, как ожидается, будет запущен во втором квартале 2023 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





