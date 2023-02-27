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06 февраля 2023

Генеральный директор ZCDC отстранен от должности

Сегодня
Новости
Согласно сообщениям СМИ, в понедельник генеральный директор компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) Марк Мабхуду (Mark Mabhudhu) был отстранен от должности за то, что якобы совершил коррупционную покупку 33% акций компании Kuvimba Mining House (KMH) у компании Great Dyke Investments (GDI).
NewsDay сообщает, что Мабхуду был отстранен от должности правлением ZCDC за то, что он якобы решил поехать за границу, не ускорив сначала приобретение акций KMH.
«Временная приостановка была предназначена для того, чтобы решения, касающиеся транзакций ZCDC/GDI, принимались в [кратчайший] возможный срок. Несмотря на то, что вы полностью осознавали эту ситуацию с приостановкой, которая была сделана в свете предстоящего важного задания, вы отправились в Таиланд», — говорится в письме о приостановлении полномочий от 27 февраля.
NewsDay заявил, что, по его данным, председатель совета директоров ZCDC Мунаше Шава  (Munashe Shava) был генеральным директором и руководителем проекта в GDI, компании, у которой Мабхуду, как сообщается, был вынужден купить акции без должной осмотрительности.
Неназванные источники, на которые ссылается газета, утверждали, что Шава пытался заставить Мабхудху ускорить мошенническую покупку акций на сумму более 400 млн долларов.
Министерство финансов одобрило сделку при условии соблюдения должной осмотрительности.
Мабхудху также обвиняют в отказе санкционировать контракт между ZCDC и Африканской банковской корпорацией (African Banking Corporation, BancABC), которая оказывала консультационные услуги в качестве оценщиков активов.
Банк якобы выставил счет алмазодобывающей компании на 2,9 млн долларов за консультационные услуги, а также счета за работу всех технических и юридических экспертов, с которыми можно было бы заключить договор.
Предположительно Мабхудху сказал BancABC, что сборы слишком высоки и не должны превышать 300 тыс. долларов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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