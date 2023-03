Высокая текучесть кадров парализовала финансовый отдел государственной алмазодобывающей компании Alexkor в ЮАР

Высокая текучесть кадров нанесла ущерб деятельности государственной горнодобывающей компании Alexkor, особенно ее финансовому подразделению, что затрудняет подготовку финансовых отчетов.

News24 цитирует заявление генерального аудитора ЮАР (Auditor-General of SA, AGSA), который сообщил Постоянному комитету парламента по государственным счетам (Standing Committee on Public Accounts, Scopa), что аудит Alexkor на 2020/21 год был завершен только в мае 2022 года.

Scopa также сообщили, что аудит за 2020/21 год по-прежнему содержит существенные искажения в отношении обязательств по восстановлению окружающей среды, запасов, торговли, налогообложения и чистого денежного потока от операционной и финансовой деятельности, среди прочего.

В AGSA заявили, что высокая текучесть кадров также повлияла на возможность обеспечения надлежащего мониторинга финансовой отчетности.

AGSA рекомендовал выделить в компании ключевые должности, такие как должность главного финансового директора (chief financial officer, CFO), и внедрить «дисциплинированные структуры финансовой отчетности, основанные на твердых знаниях в области бухгалтерского учета и финансового управления».

В Alexkor также не проводится внутренний аудит.

«Контроль за предотвращением бесплодных и расточительных расходов должен быть усилен, поскольку мы отметили их увеличение, а также нерегулярные расходы», — говорится в сообщении ACSA.

«Коренные причины кроются в слабости внутреннего контроля в финансовой отчетности и мониторинге, некорректном плане аудиторских действий, нестабильности в финансовом отделе, а также нестабильности в структурах управления, чтобы обеспечить надлежащий надзор за подготовкой и проверкой финансовой отчетности».

Тем не менее, Alexkor платежеспособна, поскольку неаудированные данные за 2022 год показывают значительный рост выручки.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished