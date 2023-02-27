Высокая текучесть кадров парализовала финансовый отдел государственной алмазодобывающей компании Alexkor в ЮАР

Эксклюзив

«В House of Ashish Vijay бриллианты и цветные драгоценные камни всегда будут означать только камни, имеющие легендарное наследие»

Ашиш Виджай (Ashish Vijay), инвестор, филантроп, предприниматель и бизнесмен из Дубая с многолетним опытом работы в отрасли драгоценных камней и люксовых ювелирных изделий, в финансовом и инвестиционном секторах, открыл свой бизнес в Дубае в...

Сегодня

КР должен пересмотреть свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным - Фула-Нгенге

Африканский алмазный совет (African Diamond Council, ADC) призывает Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) перестроить свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным и эффективным. М’зе Фула-Нгенге...

27 февраля 2023

Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?

Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...

20 февраля 2023

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

13 февраля 2023

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

Высокая текучесть кадров парализовала финансовый отдел государственной алмазодобывающей компании Alexkor в ЮАР

Сегодня
Новости

Высокая текучесть кадров нанесла ущерб деятельности государственной горнодобывающей компании Alexkor, особенно ее финансовому подразделению, что затрудняет подготовку финансовых отчетов.
News24 цитирует заявление генерального аудитора ЮАР (Auditor-General of SA, AGSA), который сообщил Постоянному комитету парламента по государственным счетам (Standing Committee on Public Accounts, Scopa), что аудит Alexkor на 2020/21 год был завершен только в мае 2022 года.
Scopa также сообщили, что аудит за 2020/21 год по-прежнему содержит существенные искажения в отношении обязательств по восстановлению окружающей среды, запасов, торговли, налогообложения и чистого денежного потока от операционной и финансовой деятельности, среди прочего.
В AGSA заявили, что высокая текучесть кадров также повлияла на возможность обеспечения надлежащего мониторинга финансовой отчетности.
AGSA рекомендовал выделить в компании ключевые должности, такие как должность главного финансового директора (chief financial officer, CFO), и внедрить «дисциплинированные структуры финансовой отчетности, основанные на твердых знаниях в области бухгалтерского учета и финансового управления».
В Alexkor также не проводится внутренний аудит.
«Контроль за предотвращением бесплодных и расточительных расходов должен быть усилен, поскольку мы отметили их увеличение, а также нерегулярные расходы», — говорится в сообщении ACSA.
«Коренные причины кроются в слабости внутреннего контроля в финансовой отчетности и мониторинге, некорректном плане аудиторских действий, нестабильности в финансовом отделе, а также нестабильности в структурах управления, чтобы обеспечить надлежащий надзор за подготовкой и проверкой финансовой отчетности».
Тем не менее, Alexkor платежеспособна, поскольку неаудированные данные за 2022 год показывают значительный рост выручки.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
Версия для печати