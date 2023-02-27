Эксклюзив

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30 января 2023

TAGS реализовала около 90% камней, представленных на февральском тендере

Сегодня
Новости
Тендер компании Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) проходил с 23 по 28 февраля 2023 года. Многие постоянные компании из всех основных производственных центров, а также некоторые израильские компании впервые приняли в нем участие.
В соответствии с последними событиями TAGS представила относительно консервативный объем алмазов примерно 120 компаниям. Согласно пресс-релизу, продукция представляла собой обычный южноафриканский ассортимент, включающий полный диапазон размеров, в том числе большое количество одиночных камней более 10 каратов. Алмазы, представленные в феврале, получили повышенную оценку покупателей благодаря общему составу. TAGS представила несколько красивых цветных камней в весе более 10 каратов. В то время как алмазы небольшого веса и по цене ниже 100 долларов США оставались чрезвычайно популярными, растет интерес к 1-2-каратным алмазам, цены на которые резко менялись в течение последних нескольких месяцев, и к более качественным камням весом 2-4 карата.
Причины спроса на мелкие более дешевые камни хорошо объясняются событиями предыдущих месяцев, но сдвиг цен вверх в других диапазонах все же трудно оправдать в контексте динамики цен на алмазы.  Однако гэпы начинают появляться в акциях производителей, что позитивно. Спрос на алмазы весом 5–10 карат остается немного медленными, а спрос на камни весом более 10 каратов по-прежнему носит избирательный характер. Российские алмазы в этом месяце не были представлены, а январские медленно просачивались на рынок, создавая краткосрочный дефицит.
В целом последствия острой нехватки алмазного сырья, которые могли быть вызваны санкциями прошлых лет на рынке, не материализовались, и алмазное сырье из России, как правило, попадало на рынки.  Однако высокие процентные ставки и высокая инфляция продолжают сдерживать спрос в розничном секторе.
TAGS сообщает, что около 90% предлагаемых алмазов было продано, при этом цены выросли в последние месяцы, и остались только некоторые камни весом более 10,8 карата. Компания отмечает значительное улучшение в последние месяцы и надеется на больший оптимизм по мере приближения ко второму кварталу.
Следующий тендер TAGS пройдет в Дубае с 29 марта по 4 апреля 2023 года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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