Эксклюзив
КР должен пересмотреть свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным - Фула-Нгенге
Африканский алмазный совет (African Diamond Council, ADC) призывает Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) перестроить свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным и эффективным. М’зе Фула-Нгенге...
27 февраля 2023
Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?
Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...
20 февраля 2023
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
13 февраля 2023
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
06 февраля 2023
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
АЛРОСА существенно нарастила уровень вовлеченности работников в 2022 году
Это значительный рост показателя лояльности коллектива к работодателю для предприятий с аналогичной численностью и спецификой, итоговый показатель превышает среднеотраслевой.
В исследовании приняли участие 19 862 сотрудника Группы АЛРОСА (в 2021 году – 17 239). 90% сотрудников отметили, что прикладывают все возможные усилия, чтобы выполнить свою работу максимально хорошо.
Более 70% участников сообщили, что гордятся работой в компании и планируют работать в ней продолжительное время.
Положительное влияние на уровень вовлеченности оказали системные изменения: улучшение системы снабжения, индексация и пересмотр заработных плат, расширение набора социальных льгот, улучшение условий труда и бытовых условий, повышение эффективности системы коммуникаций и каскадирования информации.
Кроме того, наблюдается значительное повышение прозрачности системы карьерного развития: сотрудники лучше понимают критерии карьерного роста и в целом чаще соглашаются с тем, что у них есть возможности роста в компании.
Алекс Шишло для Rough&Polished