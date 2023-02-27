АЛРОСА существенно нарастила уровень вовлеченности работников в 2022 году

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АЛРОСА подвела итоги исследования уровня вовлеченности сотрудников. В 2022 году он вырос на 14 процентных пункта до 71% по сравнению с 57% в 2021 году.

Это значительный рост показателя лояльности коллектива к работодателю для предприятий с аналогичной численностью и спецификой, итоговый показатель превышает среднеотраслевой.

В исследовании приняли участие 19 862 сотрудника Группы АЛРОСА (в 2021 году – 17 239). 90% сотрудников отметили, что прикладывают все возможные усилия, чтобы выполнить свою работу максимально хорошо.

Более 70% участников сообщили, что гордятся работой в компании и планируют работать в ней продолжительное время.

Положительное влияние на уровень вовлеченности оказали системные изменения: улучшение системы снабжения, индексация и пересмотр заработных плат, расширение набора социальных льгот, улучшение условий труда и бытовых условий, повышение эффективности системы коммуникаций и каскадирования информации.

Кроме того, наблюдается значительное повышение прозрачности системы карьерного развития: сотрудники лучше понимают критерии карьерного роста и в целом чаще соглашаются с тем, что у них есть возможности роста в компании.



Алекс Шишло для Rough&Polished



