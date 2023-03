В 2022 финансовом году прибыль Sarine Group упала на 5%

В годовом отчете группы Sarine Technologies Ltd упоминается, что рыночные условия были сложными на протяжении большей части 2022 финансового года из-за негативных геополитических событий, инфляционной экономической среды и общего негативного влияния на доверие потребителей, что ухудшило деловые условия в цепочке создания стоимости изделий с бриллиантами, приобретаемых покупателями на свободные средства.

Кроме того, рост цен на алмазы в течение 2022 года в среднем на 35% в сочетании со снижением цен на камни в 2022 году привел к снижению рентабельности в сегменте алмазов и увеличению их запасов. В четвертом квартале 2022 года это снизило уровень производства в целом, особенно крупных и дорогих необработанных камней. В связи с сокращением производства выручка группы от технологии Galaxy® во втором полугодии 2022 года была ниже, говорится в пресс-релизе компании.

Несмотря на эти проблемы, во втором полугодии 2022 года прибыль группы выросла на 5,5%, до 27,6 млн долларов в основном за счет увеличения продаж капитального оборудования благодаря успешному развертыванию в сентябре обновленного устройства Meteorite™ Plus. Однако выручка за 2022 финансовый год снизилась на 5% по сравнению с 2021 финансовым годом из-за высокой базы в первом полугодии 2021 года.

Из-за снижения прибыли и изменения ассортимента продукции валовая прибыль в 2022 финансовом году снизилась до 69%. Эффект от ассортимента продукции был в основном связан с внедрением низкорентабельного Meteorite™ Plus. На прибыльность также повлияло общее увеличение операционных расходов, поскольку деятельность вернулась к нормальной жизни в эпоху после Covid, а также более высокие налоговые расходы, связанные с единовременной репатриацией средств из индийской дочерней компании, полностью принадлежащей группе.

Несмотря на более низкие доходы от технологии Galaxy® во втором полугодии 2022 года, общие регулярные доходы выросли до 50% от доходов группы по сравнению с 46% в 2021 финансовом году. Доходы от торговли и новые источники регулярных доходов продолжали быстро расти в 2022 финансовом году и составили около 11% выручки группы.

Совет директоров объявил окончательный размер дивидендов в размере 1,0 цента США, третьи дивиденды за 2022 финансовый год. С тремя дивидендами группа выплатила в 2022 финансовом году около 10,5 млн долларов против 8,8 млн в 2021 финансовом году, что несколько превышает чистую прибыль группы за полный год.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished