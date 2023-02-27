В 2022 году скорректированная EBITDA Sibanye-Stillwater упала на 40%, до 2,5 млрд долларов

В 2022 году скорректированная прибыль горнодобывающей компании Sibanye-Stillwater до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, EBITDA) была на 40% ниже и составила 41,1 млрд рандов (2,5 млрд долларов США) по сравнению с 68,6 млрд рандов (4,6 млрд долларов), вырученных в 2021 году.

Золотодобывающие предприятия в ЮАР зафиксировали скорректированный убыток EBITDA в размере 3,5 млрд рандов (219 млн долларов) по сравнению с положительным вкладом в EBITDA в 5,1 млрд рандов (346 млн долларов) в 2021 году, а скорректированный вклад в показатель EBITDA от операций на шахтах по добыче платиноидов в США снизился на 47% - до 386 млн долларов.

В компании заявили, что нормированная прибыль за 2022 год в размере 21 млрд рандов (1,3 млрд долларов) была на 46% ниже по сравнению с прошлым годом, в основном из-за влияния более низких цен на сырьевые товары и производства на предприятиях по добыче золота в ЮАР и по производству платиноидов в США.

Sibanye-Stillwater заявила, что ее операции по добыче золота в ЮАР (за исключением компании DRDGOLD) были приостановлены на три месяца в первой половине из-за забастовок и митингов, что привело к 50-процентному снижению производства до 13 736 кг за весь год.

В заявлении компании говорится, что производство металлов платиновой группы группы ​​4E в ЮАР в размере 1,7 млн унций было незначительно ниже нижнего предела годового прогноза на 2022 год.

Это, по словам компании, было хорошим результатом, учитывая продолжающееся влияние сокращения подачи электроэнергии национальной энергетической компанией Eskom, а также факторы, отмеченные ранее, включая кражу медного кабеля и упреждающие остановки производства, связанные с безопасностью.

Sibanye-Stillwater заявила, что в 2022 году ее добыча МПГ группы 2E в США в размере 421 133 унций была на 5% ниже нижней границы годового прогноза, отражая полное влияние наводнения, а также текущие операционные ограничения, которые способствовали изменению положения предприятий по добыче МПГ в США, как это видно по рынку в августе 2022 года.

Совет директоров Sibanye-Stillwater утвердил и объявил дивиденды в денежной форме в размере 122 южноафриканских центов на обыкновенную акцию или около 3 453 млн рандов (191 млн долларов США) за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

