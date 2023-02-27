В четвертом квартале 2022 года розничные продажи ювелирных изделий из платины в Индии выросли на 22%

Индийский праздничный сезон, а также растущий спрос на свадебном рынке, привели к значительному увеличению продаж платиновых украшений. Платина по-прежнему пользуется высоким спросом со стороны индийских потребителей, розничные продажи которой выросли на 22% в четвертом квартале 2022 года.

По данным Международной платиновой гильдии (Platinum Guild International, PGI), покупательское предпочтение ювелирным изделиям из платины привело к росту продаж благодаря инновациям в продуктах, покупательной способности и растущей популярности электронной коммерции. Платина особенно популярна на юге, северо-востоке и в штате Гуджарат.

Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee), управляющий директор Международной платиновой гильдии в Индии, сказал: «Сегодня ювелирные изделия из платины в Индии заняли особое место среди молодых и взыскательных потребителей. Это знаменательное достижение, связанное с вниманием со стороны потребителей. Спрос обусловлен современным языком дизайна, и многие покупатели выбирают редкость и чистоту платины».

Платина, кажется, популярна среди мужчин, и многие ювелирные бренды сообщают, что коллекция Men of Platinum пользуется успехом.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



