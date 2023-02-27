В четвертом квартале 2022 года розничные продажи ювелирных изделий из платины в Индии выросли на 22%

Эксклюзив

КР должен пересмотреть свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным - Фула-Нгенге

Африканский алмазный совет (African Diamond Council, ADC) призывает Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) перестроить свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным и эффективным. М’зе Фула-Нгенге...

27 февраля 2023

Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?

Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...

20 февраля 2023

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

13 февраля 2023

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

В четвертом квартале 2022 года розничные продажи ювелирных изделий из платины в Индии выросли на 22%

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Новости
Индийский праздничный сезон, а также растущий спрос на свадебном рынке, привели к значительному увеличению продаж платиновых украшений. Платина по-прежнему пользуется высоким спросом со стороны индийских потребителей, розничные продажи которой выросли на 22% в четвертом квартале 2022 года.
По данным Международной платиновой гильдии (Platinum Guild International, PGI), покупательское предпочтение ювелирным изделиям из платины привело к росту продаж благодаря инновациям в продуктах, покупательной способности и растущей популярности электронной коммерции.  Платина особенно популярна на юге, северо-востоке и в штате Гуджарат.
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee), управляющий директор Международной платиновой гильдии в Индии, сказал: «Сегодня ювелирные изделия из платины в Индии заняли особое место среди молодых и взыскательных потребителей. Это знаменательное достижение, связанное с вниманием со стороны потребителей. Спрос обусловлен современным языком дизайна, и многие покупатели выбирают редкость и чистоту платины».
Платина, кажется, популярна среди мужчин, и многие ювелирные бренды сообщают, что коллекция Men of Platinum пользуется успехом.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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