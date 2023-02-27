SMM: в 2023 году общий мировой спрос на платину достигнет 7 770 тыс. унций, на палладий – 10 342 тыс. унций

По данным SMM, ведущего источника информации о металлах в Китае, общий мировой спрос на платину и палладий в 2023 году достигнет 7 770 тыс. унций и 10 342 тыс. унций соответственно.

Прогноз SMM по мировому спросу, основанный на спросе со стороны автопроизводителей, использующих металл в основном в производстве автомобильных катализаторов, будет, как ожидается, самым большим и составит 2 975 тыс. унций или 38,3%. Спрос со стороны ювелирной и химической промышленности составит около 1 573 тыс. унций и 880 тыс. унций, что составляет 20,3% и 11,3%. При этом спрос со стороны других секторов, включая нефтепереработку, электронику, медицину, стекольную промышленность и инвестиции, составит 2 341 тыс. унций, что составляет 30,1%.

Что касается палладия, то, по данным SMM, в 2023 году общий мировой спрос на палладий составит 10 342 тыс. унций. Спрос со стороны автопроизводителей будет самым большим и составит 8 446 тыс. унций или 81,7%. Электроника и химикаты будут на втором месте, спрос составит 696 тыс. унций и 690 тыс. унций соответственно; на каждую из этих отраслей приходится около 6,7%. Спрос со стороны других отраслей, в том числе ювелирной, медицинской и инвестиционной, составит 511 тыс. унций, что составляет 4,9%.

SMM ожидает, что спрос в отрасли будет немного колебаться в первой половине года и улучшится во второй. Также спрос со стороны традиционных отраслей будет иметь отраслевые и региональные различия.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

