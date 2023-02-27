Эксклюзив
КР должен пересмотреть свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным - Фула-Нгенге
Африканский алмазный совет (African Diamond Council, ADC) призывает Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) перестроить свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным и эффективным. М’зе Фула-Нгенге...
27 февраля 2023
Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?
Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...
20 февраля 2023
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
13 февраля 2023
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
06 февраля 2023
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
Мали прогнозирует снижение производства промышленного золота в 2023 году на 3,5%
Агентство Reuters цитирует главу статистического отдела министерства горнодобывающей промышленности Мамаду Сидибе (Mamadou Sidibe), который заявил, что снижение будет связано с ожидаемым сокращением добычи на руднике Сомило/Гоункото (Somilo/Gounkoto) компании Barrick Gold и на руднике Фекола (Fekola) компании B2Gold.
Он сказал, что производство Barrick Gold, по прогнозам, достигнет 21,1 тонны в этом году, в то время как B2Gold установит рекордный объем производства в 18,4 тонны.
Ожидается, что Resolute Mining произведет 7 тонн золота.
Согласно Сидибе, общее производство золота в Мали, как ожидается, достигнет 69,9 тонн, в том числе 6 тонн на старательских рудниках.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished