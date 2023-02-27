Мали прогнозирует снижение производства промышленного золота в 2023 году на 3,5%

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Мали прогнозирует, что производство промышленного золота упадет примерно на 3,5%, до 63,9 тонны в 2023 году с 66,2 тонны в предыдущем году.

Агентство Reuters цитирует главу статистического отдела министерства горнодобывающей промышленности Мамаду Сидибе (Mamadou Sidibe), который заявил, что снижение будет связано с ожидаемым сокращением добычи на руднике Сомило/Гоункото (Somilo/Gounkoto) компании Barrick Gold и на руднике Фекола (Fekola) компании B2Gold.

Он сказал, что производство Barrick Gold, по прогнозам, достигнет 21,1 тонны в этом году, в то время как B2Gold установит рекордный объем производства в 18,4 тонны.

Ожидается, что Resolute Mining произведет 7 тонн золота.

Согласно Сидибе, общее производство золота в Мали, как ожидается, достигнет 69,9 тонн, в том числе 6 тонн на старательских рудниках.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





