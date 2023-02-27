Zimplats увеличила выпуск металлов платиновой группы во втором полугодии

Это увеличение в основном связано с вводом в эксплуатацию третьего модуля обогатительной фабрики в течение отчетного периода.
Добыча руды за этот период увеличилась на 9%, до 3,8 млн тонн по сравнению с 3,5 млн тонн в предыдущем году.
Добыча на руднике Бимха (Bimha) в настоящее время составляет 3,1 млн тонн по сравнению с 2,5 млн тонн в год, в то время как объем производства по бюджету проекта Мупани (Mupani) также вырос с 400 000 тонн до 1,1 млн тонн в год.
При этом выручка Zimplats оказалась на 7% ниже и составила 545,5 млн долларов США из-за слабых объемов продаж.
Во втором полугодии продано 291 751 унция МПГ по сравнению с 322 752 унциями в предыдущем году.
Компания объявила промежуточные дивиденды в размере 100 млн долларов за полугодие.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished