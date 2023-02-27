Zimplats увеличила выпуск металлов платиновой группы во втором полугодии

Во второй половине 2022 года компания Zimplats, зимбабвийское подразделение Impala Platinum, зафиксировало увеличение производства платины, палладия, родия, золота, рутения и иридия (группа 6E) на 6%, до 300 738 унций по сравнению с 283 829 унций годом ранее.

Это увеличение в основном связано с вводом в эксплуатацию третьего модуля обогатительной фабрики в течение отчетного периода.

Добыча руды за этот период увеличилась на 9%, до 3,8 млн тонн по сравнению с 3,5 млн тонн в предыдущем году.

Добыча на руднике Бимха (Bimha) в настоящее время составляет 3,1 млн тонн по сравнению с 2,5 млн тонн в год, в то время как объем производства по бюджету проекта Мупани (Mupani) также вырос с 400 000 тонн до 1,1 млн тонн в год.

При этом выручка Zimplats оказалась на 7% ниже и составила 545,5 млн долларов США из-за слабых объемов продаж.

Во втором полугодии продано 291 751 унция МПГ по сравнению с 322 752 унциями в предыдущем году.

Компания объявила промежуточные дивиденды в размере 100 млн долларов за полугодие.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

