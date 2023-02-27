Эксклюзив

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Африканский алмазный совет (African Diamond Council, ADC) призывает Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) перестроить свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным и эффективным. М’зе Фула-Нгенге...

27 февраля 2023

Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?

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20 февраля 2023

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

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De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

Zimplats увеличила выпуск металлов платиновой группы во втором полугодии

Сегодня
Новости
Во второй половине 2022 года компания Zimplats, зимбабвийское подразделение Impala Platinum, зафиксировало увеличение производства платины, палладия, родия, золота, рутения и иридия (группа 6E) на 6%, до 300 738 унций по сравнению с 283 829 унций годом ранее.
Это увеличение в основном связано с вводом в эксплуатацию третьего модуля обогатительной фабрики в течение отчетного периода.
Добыча руды за этот период увеличилась на 9%, до 3,8 млн тонн по сравнению с 3,5 млн тонн в предыдущем году.
Добыча на руднике Бимха (Bimha) в настоящее время составляет 3,1 млн тонн по сравнению с 2,5 млн тонн в год, в то время как объем производства по бюджету проекта Мупани (Mupani) также вырос с 400 000 тонн до 1,1 млн тонн в год.
При этом выручка Zimplats оказалась на 7% ниже и составила 545,5 млн долларов США из-за слабых объемов продаж.
Во втором полугодии продано 291 751 унция МПГ по сравнению с 322 752 унциями в предыдущем году.
Компания объявила промежуточные дивиденды в размере 100 млн долларов за полугодие.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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